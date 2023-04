Macerata, padre disperato: "I miei figli sono andati in Messico con la madre e non li ho più visti"

Macerata, 8 aprile 2023 – “La madre non li lascia venire da me, io non posso più andare da loro in Messico perché rischio l’arresto. Ho provato a cercare soluzioni e compromessi, ma ormai ci ho rinunciato. Se un giorno vorranno tornare, sarò pronto ad accoglierli, ma per ora non posso fare niente con i miei figli".

Con tristezza e rassegnazione, il 50enne della provincia racconta la brutta vicenda subita: dal dicembre del 2018, da quando avevano 12 e 10 anni, non può più vedere i due bambini avuti dalla ex moglie, che ha deciso di tenerli con sé. "Ho lavorato per dieci anni in un calzaturificio in Messico – racconta lui -. Lì ho conosciuto mia moglie, che era avvocato. Abbiamo avuto due figli, ma poi ci siamo lasciati. Lei è rimasta nella casa di mia proprietà. Dato che i bambini avevano il doppio passaporto, eravamo d’accordo di farli studiare in Italia. E così a un certo punto sono tornato in Italia e poi li ho portati con me, e li ho iscritti a scuola qui".

Quali erano gli accordi con sua moglie?

"In base alla sentenza del tribunale italiano, i bambini avrebbero frequentato la scuola qui e sarebbero andati in Messico dalla madre per Natale e per le vacanze estive".

E invece cosa è successo?

"A Natale del 2018 lei è venuta a prenderli, quella è stata l’ultima volta che li ho visti. Quando sono andato in Messico per riportarli in Italia, non mi hanno fatto avvicinare alla mia casa che avevo là. Lei li ha iscritti a scuola nel suo paese e non ha più permesso loro di stare con me. È iniziato un calvario".

Cosa ha fatto?

"Mi sono rivolto allo studio di Monica Attili, per la separazione e per aprire un fascicolo di sottrazione internazionale di minori in base alla Convenzione dell’Aja. Ma il governo italiano non ha seguito il mio caso".

I figli come l’hanno presa?

"Quando ho avviato la causa per riportarli con me, si sono moltissimo arrabbiati, qualcuno aveva fatto credere loro che io volessi far mettere in carcere la loro mamma, che volessi farle del male. Io invece volevo solo che potessero studiare qui, dare loro più prospettive. Ora forse lo hanno capito".

Non poteva chiamarli?

"Riuscire a parlare con loro è molto complicato. Sono sempre controllati dalla mamma o dalla baby sitter, rispondono a monosillabi. E poi ora sono più grandi, hanno i loro impegni, io non voglio dargli fastidio. A volte mi dicono che forse torneranno per l’università, e io mi preparo per questo fatidico giorno".

In Messico poteva chiedere aiuto al tribunale?

"Ci ho provato. Ho partecipato a quattro o cinque udienze là, tra l’altro una spesa enorme. Non è servito a nulla e ho dovuto mollare perché rischiavo la bancarotta. Ora in Italia faccio l’operaio". "Per due anni ho pagato tutto, poi ho smesso. Per questo lei mi ha denunciato e se io torno in Messico mi arrestano. In effetti, mi ha fatto sorridere quando il giudice l’altro giorno ha letto la sentenza per mia moglie, un anno con la condizionale: là le cose sono molto diverse. Poi per caso ho saputo che stanno cambiando casa: credo che mia moglie l’abbia venduta senza chiedermi nulla. Inoltre, ho aperto due libretti di risparmio a loro nome, metto via quello che posso per quando vorranno venire".

Non si può trovare un accordo con la madre?

"Ci ho provato. Ormai ho voltato pagina, e se tornassero a Natale o in estate non li tratterei qui. Le ho proposto anche quest’anno di mandarli per un periodo con me, ma ancora aspetto che mi risponda. Le non vuole neanche ritirare la denuncia, così da loro io non posso andare. Mi sono rassegnato, mi dispiace solo perché a rimetterci sono i figli".