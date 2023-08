Padre e figlio in difficoltà: salvati in mare

di Asterio Tubaldi

Salva padre e figlio che rischiavano di annegare. Grazie al pronto intervento di Patrick Dichiara, 20 anni, bagnino della cooperativa Cluana Nantes allo chalet Sun Beach, a Porto Potenza, che ha dimostrato sangue freddo e una capacità di reazione, tutto ha avuto un lieto fine. "Ieri pomeriggio verso le 14 – racconta il giovane – in acqua dopo pranzo c’erano pochissime persone, circa una ventina. Io ero già in servizio in torretta quando mi sono accorto di questo ragazzo di circa 11-12 anni che si era allontanato dalla spiaggia da solo fino a circa 4-5 metri. In quel punto la terra sotto il mare fa uno scalino che da un punto all’altro ha un dislivello di circa un metro e l’acqua diventa subito profonda. Il ragazzino, che non sapeva nuotare bene, ha preso paura. Era andato nel pallone, sbracciava e faceva difficoltà a tenere la testa fuori dall’acqua. Una manciata di secondi e mi sono precipitato in suo soccorso. Nel frattempo anche il padre, che si trovava sulla battigia, si è accorto delle difficoltà del figlio e si era lanciato per soccorrerlo, anche se lui è poco pratico nel nuotare. Per questo si sono trovati in difficoltà entrambi in quanto erano in una zona dove non si toccava. Con una manovra semplice ho afferrato il ragazzo sulle spalle e l’ho tratto in salvo a riva. Subito dopo ho aiutato anche il padre a ritornare sulla battigia dove, ad aspettarli, c’era il figlio più piccolo". Patrick minimizza il suo intervento: "Ho fatto il mio lavoro – dice – e per fortuna non si è trattato di nulla di grave: solo tanta paura per loro. Non è stato necessario l’intervento dei sanitari o di altri, entrambi stavano bene. Ci siamo stretti la mano, due parole da parte mia per tranquillizzarli e tanti ringraziamenti da parte loro per il mio intervento. Poi io sono ritornato al mio lavoro di controllo della spiaggia". Per Patrick questa è la terza stagione in cui lavora come bagnino durante il periodo estivo e in tasca ha anche il patentino come istruttore di nuoto, uno sport per il quale ha una grande passione. Non è neanche la prima volta che gli capita di dover dare una mano a qualche bagnante in difficoltà. Per fortuna, però, non si è trattato mai di situazioni particolarmente drammatiche.