Padre José Adriano dall’Angola racconta povertà e difficoltà

"L’incontro con Cristo nel mondo dei poveri". Se ne parlerà lunedì nel salone don Lino Ramini: ore 21.15, parrocchia San Pietro, piazza XX Settembre. Relatore Padre José Adriano Ukwatchali (nella foto), nato in in Angola (Catumbela-Benguela), il 2 Febbraio 1968, ordinato sarcerdote nella sua Diocesi di Benguela nel 1997, a 300 Km dalla capitale Luanda. "Nel 1999, per le vicissitudini della guerra ­– ci ha detto la civitanovese Natalia Conestà, organizzatrice dell’incontro, che è vissuta e ha lavorato in Angola dal 2009 al 2015 – poiché correva pericolo di vita, i suoi responsabili lo mandarlono in Italia, come cappellano in una Parrocchia di Modena. Nel frattempo ha studiato all’Universitá Cattolica di Milano. Nello stesso anno ha conosciuto la forza profetica di don Giussani, da cui è stato attratto. Nel 2004, tornando in Angola, sentì il desiderio di iniziare una realtá di comunità cristiana in Angola, quale quella sperimentata a Milano. Poi ha insegna nell’Università Cattolica di Binguela, in Angola e nel Seminario diocesano. Lavora anche nella missione di Chicuma, dove dirige la scuola missionaria e un centro di ragazzi orientamendoli l al mondo del lavoro". Natalia Conestà, Luca Mancini ed Enrico De Cecco si trovavano in Angola nel 2012, quando, tramite il Nunzio Apostolico di Luanda, dove il sabato sera andavano a messa, e incontrano dei portoghesi del Movimento di Cl. Così vennero in contatto con Padre Adriano di Benguela. Dalla sua viva voce si potrà ascoltare la situazione di un paese africano dove la cultura portoghese è stata sempre un fattore di civiltà.

Ennio Ercoli