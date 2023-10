Padre Matteo Ricci e la Cina,. Macerata finisce sull’Economist

"The Economist" ha pubblicato in questi giorni un articolo dedicato a Macerata e ai suoi rapporti con la Cina germinati oltre 400 anni fa grazie a padre Matteo Ricci. L’autore è John Hooper, che ha visitato la città a fine settembre su invito del rettore John McCourt, per il Macerata Humanitas Festival. A colpire il giornalista britannico sono state le relazioni che ancora oggi intercorrono tra la città e il gigante asiatico. L’articolo è online e nella versione cartacea europea.