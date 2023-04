Padre Pedicino rettore in Puglia

Dopo ben diciannove anni padre Gabriele Pedicino lascia Tolentino. A fine mese dovrà trasferirsi in Puglia. "Dopo aver dato la mia disponibilità nell’aiutare una comunità, mi è ufficialmente giunta l’obbedienza: dal 1 maggio sarò rettore, parroco e sacrista del Santuario Madonna dei Miracoli di Andria. Il 29 mi piacerebbe celebrare con voi l’Eucaristia delle 18.30 in basilica per ringraziare il Signore di tutto il bene. Grazie Tolentino, sei stata la mia seconda casa". "In questi anni è stato un punto di riferimento spirituale e umano", ha detto il sindaco Sclavi. A prendere il suo posto, con un incarico pro tempore, padre Giustino Casciano, priore provinciale degli agostiniani d’Italia.