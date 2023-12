Padre Valentini saluta dopo 14 anni. Al suo posto ecco Quarto Paladini

In un’affollata chiesa di San Gregorio Magno, la comunità moglianese si è congedata da padre Mauro Valentini, che ha retto la parrocchia per 14 anni e ha dato il benvenuto al nuovo parroco, padre Quarto Paladini. La celebrazione è stata presieduta dal vescovo della Diocesi di Fermo Rocco Pennacchio; presente anche il padre provinciale dei francescani, padre Francesco Lenti. Il sindaco Cecilia Cesetti ha sottolineato come gli insegnamenti, le omelie, le riflessioni di padre Mauro abbiamo contribuito "a formare le nostre coscienze, a renderci consapevoli delle nostre potenzialità facendoci imparare a conoscere i nostri limiti". Nel ringraziare i moglianesi, padre Mauro ha detto che di tutti conserverà la memoria nella mente e nel cuore. Padre Quarto, a sua volta, ha ricordato i tanti momenti belli passati a Mogliano anni fa, sempre da parroco: "Ricordo ancora i vostri volti, so che mi avete voluto bene e che me ne volete ancora adesso che sono tornato tra voi. Accompagnatemi e sostenetemi con la vostra preghiera". Alla messa è seguito un rinfresco all’ex cinema parrocchiale, nel corso del quale molti fedeli hanno voluto salutare personalmente padre Mauro. Ora andrà alla basilica di San Giuseppe da Copertino, a Osimo.