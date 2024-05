Paese in festa. Rientrata la ginnasta. Anna Piergentili

Festa, a Sarnano, per il ritorno in città della ginnasta Anna Piergentili, diventata vicecampionessa europea junior alla palla. La 15enne, figlia del sindaco uscente Luca Piergentili, ha vinto la medaglia d’argento al suo debutto a un campionato continentale mettendo così il sigillo della delegazione italiana sugli Europei Junior 2024 di Budapest. L’associazione commercianti l’ha accolta con un grande cartellone di benvenuto. Per Anna tante foto da firmare in ogni negozio. Spumante e autografi sulla piattaforma di piazza della Libertà tra applausi e abbracci. La ginnasta ha ringraziato concittadini e negozianti per la calorosa accoglienza.