Paga 900 euro, ma la polizza online non c’è

Era convinta di aver pagato l’assicurazione, e invece era rimasta vittima di una truffa online. A Macerata, una 60enne ha denunciato ai carabinieri di essere stata truffata da parte di un sedicente agente assicurativo. La donna, andando a rinnovare la polizza Rca della sua auto, ha scoperto infatti che la polizza assicurativa in scadenza, stipulata l’anno prima su internet al costo di 900 euro, di fatto non era stata mai emessa dalla società assicuratrice. I militari, sulla base di quanto riferito dalla vittima, hanno svolto una serie di accertamenti bancari e telematici che hanno permesso, alla fine, di individuare il titolare della carta Postepay sul quale era stato effettuato il bonifico di 900 euro. Si tratta di un 35enne della provincia di Caserta, che ora è stato denunciato dai carabinieri per truffa.

Stessa sorte è toccata a un 55enne, pure lui residente i provincia di Caserta, che è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Apiro, al termine di una indagine condotta su una frode online. Tutto è cominciato dopo la denuncia presentata da un cittadino di Apiro, che aveva acquistato un accessorio per la sua vettura da un sito internet, effettuando un bonifico bancario per un importo di 654 euro. Tuttavia, l’accessorio per la sua auto non era mai stato consegnato né era stata restituita la somma versata. I militari, seguendo il flusso finanziario della transazione, hanno accertato che l’iban utilizzato per il pagamento era riconducibile a una carta prepagata ricaricabile Post-pay intestata al casertano. In seguito agli accertamenti, l’uomo è stato denunciato per il reato di truffa.