"Paga o pubblico il video". Minaccia di diffondere immagini hot: condannato

"Paga o pubblico un tuo video compromettente". È stato condannato un 60enne, residente vicino Firenze, finito sotto accusa per il reato di tentata estorsione. L’episodio era avvenuto il 1 gennaio 2021. Vittima un 30enne maceratese. Secondo l’accusa, sostenuta ieri in aula dal pubblico ministero Stefano Lanari, il 60enne toscano aveva minacciato di pubblicare e diffondere in rete le immagini e il video compromettente, di contenuto sessualmente esplicito, del 30enne, registrato, ovviamente a sua insaputa e chiaramente senza il suo consenso, durante una videochiamata con una donna, rimasta sconosciuta. Lei e la vittima si erano conosciuti su un sito di incontri on line. Il 60enne aveva ricattato il giovane maceratese, cercando di costringerlo a ricaricare con la somma di 200 euro una carta PostePay a lui intestata. Ma la vittima non lo aveva fatto. Non aveva ceduto al ricatto, anzi, era andata subito a denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine.

Erano state avviate le indagini da parte dei carabinieri. E, alla fine, il 60enne era finito sotto accusa per tentata estorsione. Ieri il giudice Francesca Preziosi del tribunale di Macerata, accogliendo la richiesta del pm, ha condannato l’uomo a un anno e quattro mesi, con pena sospesa subordinata al risarcimento del danno, che è stato quantificato in 3mila euro. L’imputato è difeso dall’avvocato Giacomo Luddi del foro di Firenze, ieri sostituito dall’avvocato Giuseppe Caruana, mentre la vittima è assistita dal legale Renato Coltorti.