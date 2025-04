Paga con i soldi falsi, nei guai un ragazzino

Porto Recanati, 27 aprile 2025 – Un minorenne extracomunitario è andato a far spesa in un negozio dell’Hotel House, per poi pagare la merce con una banconota falsa. Ma il negoziante se n’è accorto e sono arrivati i carabinieri, che hanno identificato il ragazzo. Invece sul lungomare Lepanto, un magrebino ha aggredito un suo connazionale con un bastone. E qualche sera prima si è consumata un’altra lite fra due stranieri, dove è spuntato un coltello.

È quanto avvenuto nell’ultima settimana a Porto Recanati. Qualche giorno fa, verso le 15, un ragazzino extracomunitario sui 12 anni si è recato in un negozio di alimentari al piano terra dell’Hotel House. Ha preso della merce dagli scaffali e si è accinto a pagare quei prodotti. Per farlo avrebbe tirato fuori una banconota da 20 euro. Però, il commerciante si è presto reso conto che quei soldi erano falsi. Non solo: pare che il minorenne fosse andato nello stesso negozio anche qualche tempo prima, pagando sempre con una banconota falsa. L’esercente ha dunque allertato i carabinieri di Porto Recanati, che hanno rintracciato il ragazzino dentro al locale e si sono fatti consegnare la banconota incriminata. Il minorenne avrebbe riferito che gli era stata data da un coetaneo. Successivamente il 12enne, accompagnato dai genitori, è stato convocato in caserma per tutti gli approfondimenti del caso.

Sempre nel palazzone multietnico si è verificata una contesa tra due extracomunitari in tarda serata. Un magrebino sui vent’anni, con un coltello in mano, si è scagliato contro un senegalese sui trent’anni. Quest’ultimo ha disarmato il rivale e lo ha preso a pugni, facendolo scappare. Mentre venerdì, intorno alle 18, due magrebini sui 20 anni si sono presi a pugni in spiaggia, finché uno ha tirato fuori un bastone e lo ha puntato sul collo dell’altro, immobilizzandolo a terra. Alla fine sono intervenuti degli amici che hanno separato i contendenti. Anche su questi episodi indagano i carabinieri.