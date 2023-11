Pagamento del Cas. Dal 2024 sarà fatto mensilmente

In questi giorni l’amministrazione di Tolentino procederà al pagamento del Cas relativo al mese di settembre. Ottobre verrà pagato insieme a novembre, mentre dicembre verrà erogato a gennaio 2024. "Questo per dare modo agli uffici di effettuare le verifiche necessarie su tutti coloro che hanno presentato la nuova domanda (il termine è scaduto lunedì, ndr) e conservano il diritto di percepire il Cas – precisa l’ente –. A partire dai primi mesi del 2024, il Cas verrà erogato mensilmente come concordato con i cittadini, mantenendo fede alla promessa fatta". Il Comune ricorda che dalla data di emissione dei pagamenti, si dovrà tenere conto dei tempi applicati dai propri istituti bancari per l’accredito dei bonifici.