"Pagato il dovuto agli eredi. Giorgio era un amico"

"È doveroso chiarire che la vicenda ha conosciuto un contenzioso legale, che si è concluso con una conciliazione tra le parti che ha avuto l’effetto di riconoscere agli aventi diritto un importo, già precedentemente corrisposto, che era addirittura maggiore di quello richiesto". È quanto tiene a puntualizzare l’amministrazione di Porto Recanati, guidata dal sindaco Andrea Michelini, in merito alla causa che si era innescata con gli eredi di Giorgio Capitanelli, l’ex operaio comunale morto ad appena 54 anni nel febbraio del 2023.

Nei giorni scorsi, la famiglia aveva spiegato di essersi rivolta al tribunale del lavoro di Macerata, per ottenere dal Comune il pagamento dei giorni di ferie non goduti dal 54enne. Alla fine, la vicenda si era chiusa con una conciliazione tra le due parti. Ma adesso la parola passa al Comune. "Abbiamo preso atto della precisazione, a mezzo stampa, della famiglia Capitanelli sulla questione inerente il pagamento delle indennità di cui al controvalore delle ferie non godute dal compianto Giorgio, dipendente di questo Comune e per molti di noi anche amico – afferma l’amministrazione Michelini –. Questo ente, rinnovando il proprio sincero cordoglio e la più profonda vicinanza alla famiglia, non può esimersi dal precisare che il Comune di Porto Recanati, già prima della causa promossa dagli eredi, sebbene per diverse causali, aveva già corrisposto (né avrebbe potuto esimersi dal farlo) tutto quanto spettante a Giorgio relativamente al rapporto di lavoro".

La giunta portorecanatese tiene poi a sottolineare un altro aspetto della questione. "È doveroso puntualizzare che tale contenzioso non ha avuto origine da azioni giudiziarie intentate dal Comune, ma da un ricorso presentato dalla famiglia – riprende l’amministrazione –. Perché proprio per il rispetto dovuto verso una situazione così delicata, mai l’ente avrebbe deciso di ricorrere al giudizio dei tribunali. Se non fosse quasi superfluo, occorrerebbe precisare che l’entità dei corrispettivi dovuti non dipende dalla volontà della giunta e dunque dalla politica, ma da specifiche norme in materia che non possono essere eluse da chi opera in un contesto di specifico diritto amministrativo. Sebbene ci abbia fatto male leggere di simili ingiuste e infondate accuse – conclude la giunta –, mosse peraltro pubblicamente, rimane invariato il sincero affetto che ci lega alla memoria del caro Giorgio e il rispetto nei confronti della sua famiglia".

Giorgio Giannaccini