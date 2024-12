’Pagella d’Oro’ agli studenti. Ecco i maceratesi migliori

Sono i ragazzi che reggono le sorti di un territorio intero, che possono costruire il futuro con gli occhi limpidi. L’appuntamento per la consegna della Pagella d’Oro, assegnata dalla Carifermo ai migliori studenti delle province in cui ci sono filiali della banca, tra cui quella di Macerata, è un evento vero, per i ragazzi, per i dirigenti scolastici, per le famiglie che arrivano al teatro dell’Aquila di Fermo con un’emozione unica. Ospite della giornata il professor Emanuele Frontoni che ha raccontato ai ragazzi le possibilità offerte dall’intelligenza artificiale, ma anche i limiti di un sistema.

Uno dopo l’altro hanno sfilato i ragazzi che hanno conquistato medie altissime, ma anche una maturità serena e compiuta, per la provincia di Macerata nella scuola secondaria di primo grado erano: Lavinia Cerquetella "D. Alighieri" Macerata, Giorgia De Amicis "E. Fermi" Macerata, Mia Maccari "E. Mestica" Macerata, Diego Recchi Convitto Nazionale "G. Leopardi" Macerata, Laura Sotte "L. Pirandello" Civitanova, Gaia Marziali "A. Caro" Civitanova, Francesco Campolungo "E. Mestica" Civitanova, Sofia Scoponi "G. Ungaretti" Civitanova, Maria Cristina Mihaila "A. Manzoni" Corridonia, Anna Laura Splendiani "Giovanni XXIII" Mogliano, Elisa Delcuratolo "G. Cingolani" Montecassiano, Edoardo Montecchia "L. Lotto" Monte San Giusto, Elisa Salvucci "L. Canale" Morrovalle, Federico Squartini "R. Sanzio" Potenza Picena, Riccardo Romoli "L. da Vinci" di Potenza Picena, Ilaria Carella "M. L. Patrizi" Recanati, Diego Paoloni "San Vito" Recanati, Isabella Cervigni "E. Paladini" Treia.

Per la scuola secondaria di secondo grado: Maria Vittoria Landi Liceo Linguistico "G. Leopardi" Macerata, Lucrezia Del Savio Istituto di Istruzione Superiore - Liceo Scienze Umane "M. Ricci" Macerata, Marta Vissani Istituto di Istruzione Superiore – Turismo "M. Ricci" Macerata, Francesco Mariotti Liceo Scientifico Statale "G. Galilei" Macerata, Annaclara Moschini Istituto di Istruzione Superiore – Istituto Tecnico Tecnologico "Garibaldi-Bramante-Pannaggi" Macerata, Francesco Zagaglini Istituto di Istruzione Superiore – Istituto Professionale Agricoltura "Garibaldi-Bramante-Pannaggi" Macerata, Chantal Pesci Istituto Tecnico Economico "A. Gentili" Macerata, Francesco Lambertucci Istituto di Istruzione Superiore - Istituto Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio "Garibaldi-Bramante-Pannaggi" Macerata, Davide Tonnicchia Istituto di Istruzione Superiore - Istituto Professionale Servizi Commerciali "Garibaldi-Bramante-Pannaggi" Macerata, Caterina Concettoni Liceo Artistico "G. Cantalamessa" Macerata, Kevin Palushi Ipsia "F. Corridoni" Macerata, Giuseppe Antonio Manni Istituto di Istruzione Superiore - Liceo Classico "L. da Vinci" Civitanova, Sofia Di Giamberardino Istituto di Istruzione Superiore - Liceo Linguistico "L. da Vinci" Civitanova, Denny Ciarrocchi Ipsia "F. Corridoni" Civitanova, Nadia Scotti Istituto di Istruzione Superiore "Bonifazi-Corridoni" Civitanova, Diego Santori Rosa Ipsia "F. Corridoni" Corridonia, Amanda Mascarini Liceo Classico "G. Leopardi" Recanati, Francesco Prenna Istituto di Istruzione Superiore Itis "E. Mattei" Recanati, Andrea Cecchini Istituto di Istruzione Superiore Ipsia "F. Corridoni" Recanati ed Elena Luchetti Istituto di Istruzione Superiore "Bonifazi-Corridoni" Recanati.