Paghe da fame e orari massacranti: tre arresti per caporalato

Cingoli, 25 ottobre 2023 - Arresti domiciliari e obbligo di dimora per tre cittadini di nazionalità pakistana, residenti a Cingoli e Cupramontana (Ancona). Avrebbero messo in atto un sodalizio dedito a intermediazione illecita di manodopera e sfruttamento del lavoro, commesso nei confronti di numerosi cittadini extracomunitari.

Secondo le ricostruzioni, approfittando dello stato di bisogno di cittadini immigrati, di nazionalità pakistana e bengalese, gli indagati reclutavano, allo scopo di destinarle al lavoro presso terzi, persone in cerca di lavoro e in condizioni di indigenza, vulnerabilità e di estremo bisogno di lavorare e/o guadagnare.

E avere un contratto in grado di garantire loro l’opportunità di tentare il rinnovo del permesso di soggiorno.

Dall’attività investigativa, condotta dai carabinieri dei Nil (Nucleo ispettorato del lavoro) di Pesaro/Urbino, Ancona e Macerata in stretta sinergia con i colleghi dell’Arma di Cupramontana e Cingoli, è emerso che quaranta cittadini extracomunitari – la maggior parte richiedente asilo - erano impiegati in condizioni di sfruttamento lavorativo. L’impiego avrebbe costituito per le vittime l’unica fonte di sostentamento, tanto da costringere le stesse ad adattarsi persino alle pessime condizioni alloggiative offerte.

Strutture fatiscenti, costituite da casolari in stato di abbandono, in aperta campagna, in condizioni igienico-sanitarie non idonee; per avere un giaciglio di fortuna, i lavoratori sarebbero stati persino costretti a corrispondere un canone di locazione pari a 150 euro mensili ciascuno. Gli accertamenti hanno consentito di individuare a Cupramontana la sede operativa del sodalizio e a Cingoli gli alloggi di fortuna dove veniva ospitata, in condizioni di degrado, la manodopera sfruttata.

La retribuzione sarebbe stata palesemente inferiore a quella contemplata dai contratti collettivi regionali e nazionali, limitandosi alla corresponsione di un compenso orario equivalente a 5 - 6,50 euro l’ora, a fronte di un impiego giornaliero anche di 10-12 ore, in assenza del rispetto delle norme di riferimento in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. La busta paga elaborata per i lavoratori dipendenti appariva formalmente corretta e in linea con i Ccnl (contratti collettivi nazionali di lavoro) applicati, ma tutti i dipendenti, oltre a svolgere un orario di lavoro superiore a quello denunciato e registrato sugli stessi prospetti paga, erano poi costretti a restituire parte della retribuzione corrisposta in base agli accordi presi al momento dell’ingaggio, anche attraverso la minaccia di perdere il lavoro in caso di mancato adempimento alle richieste degli indagati. I militari hanno proceduto al sequestro preventivo degli autoveicoli che il sodalizio utilizzava per il trasporto dei lavoratori dagli alloggi di fortuna ai campi agricoli.