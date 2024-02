"Paghi o sua figlia sarà arrestata". È allarme truffe tra gli anziani

Allarme per le truffe del falso incidente a Tolentino, tentate sia ieri sia venerdì con diversi anziani. Per fortuna, a quanto sembra, nessuno sarebbe caduto nella trappola, ma l’avventura è stata comunque angosciante. Tra chi ha subito il tentativo di truffa c’è una 83enne che vive in campagna. "Intorno alle 12 – racconta la figlia, per mettere in allerta i concittadini – mia madre mi ha chiamato chiedendomi se avessi avuto un incidente". L’anziana aveva ricevuto intorno alle 11 la telefonata di uno sconosciuto, che le aveva detto di essere un carabiniere, e che sua figlia aveva avuto un incidente: aveva investito un pedone e lo aveva ucciso. "Sua figlia rischia l’arresto – le aveva detto l’uomo – a meno che lei non paghi 5mila euro". Mentre l’uomo parlava, la pensionata sentiva un’altra voce, che sembrava quella di un ragazzo disperato: "Nonna paga – diceva – altrimenti mamma va in galera". L’anziana ha chiesto di poter parlare con sua figlia, e ha iniziato a protestare contro leggi del genere, che imponessero un pagamento in cambio della libertà. Ma i truffatori insistevano. "Allora mia madre ha chiesto di poter parlare con suo cognato, che era da lei per lavorare nell’orto. Ha provato a chiudere il telefono, ma loro continuavano a richiamarla". L’anziana allora ha telefonato al nipote, che era a scuola. "Le ha risposto una voce maschile che ha confermato tutto, ma sembrava che piangesse e mia madre non lo capiva bene. Poi abbiamo realizzato che i truffatori non avevano mai chiuso la telefonata: mia madre pensava di parlare con il nipote, invece erano sempre loro". La donna ha provato anche a dire di non avere tutti quei soldi, ma quelli che le hanno suggerito di consegnare i gioielli. "E conoscevano il suo indirizzo, perché le hanno spiegato che sarebbero andati a casa sua, dicendole esattamente dove abita". In questa concitazione, comunque, la pensionata ha raggiunto il cognato, e questi ha chiamato il 112, avvertendo i carabinieri. Mentre dalla caserma di Tolentino partivano le pattuglie, con un’ennesima telefonata i truffatori hanno cercato di convincere l’anziana a pagare, ma poi si sono arresi: "Se ha solo mille euro non si può fare nulla, sua figlia dovrà andare in carcere". Poco dopo sono arrivati i militari, per sincerarsi che i malviventi non fossero in zona. Purtroppo Tolentino è stata nel mirino di qualche banda, nei giorni scorsi: tanti anziani sono stati presi di mira, sempre con questa tecnica del falso incidente. Al momento, in una decina di segnalazioni non ci sarebbero state truffe riuscite, ma solo tentate. I carabinieri di Tolentino, diretti dal maggiore Giulia Maggi, tornano a sollecitare i cittadini: è sempre meglio rivolgersi al 112, per far intervenire le pattuglie e allontanare i malintenzionati.