Paglialunga a capo dell’assise: "Insulti alle mie richieste"

"Insulti e improperi alle mie richieste: un atteggiamento misogino". Parte da Mirella Paglialunga, che in qualità di vice ha presieduto la seduta del consiglio comunale dello scorso martedì dopo l’ok del presidente Fausto Troiani, un atto d’accusa nei confronti di alcuni esponenti della maggioranza. "La funzione degli assessori presenti in Consiglio – ricorda – è quella di relazionare e dare spiegazioni ai punti da deliberare. Evidentemente bisognerà organizzare un corso di formazione per evitare che le risposte da parte degli assessori al bilancio e ai lavori pubblici si riducano a insulti o a netti rifiuti di dare spiegazioni". L’ex dirigente scolastica critica gli esponenti della Giunta assenti "forse pensano che non debbano chiarire loro scelte amministrative" e punta il dito contro il vicesindaco Morresi che "scappa quando si parla di politiche giovanili: le domande rimangono in gola – dice sarcastica –. Tanto non avrebbero risposte o solo insulti". Tendendo la mano all’avversario donna, l’ex dirigente scolastica ne fa una questione di genere: "Ad onor del vero – ammette – devo dare atto alla sola assessora Capponi di essere intervenuta in modo formalmente ineccepibile e corretto. Evidentemente da parte degli assessori uomini ci potrebbe stare pure una certa misoginia nel vedere una donna della minoranza che presiede il consiglio. "Oh Segreta’, ma come se fa a fa presiede sto consiglio alla minoranza?", ha detto il vicesindaco. E giù improperi anche da due consiglieri uomini".

f. r.