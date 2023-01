Paglialunga attacca l’assessore Cognigni sul verde: "Nove panchine rotte, devono essere sostituite"

Viale della Rimembranza a Civitanova Alta costellata da panchine rotte e arrugginite. A segnalare il problema è Mirella Paglialunga, ex vice candidata sindaca. "Nove panchine – fa notare –, posizionate sul lato destro della strada, sono rotte, arrugginite, fradicie di pioggia e coperte da muschio". E provoca l’assessore al decoro urbano, Giuseppe Cognigni, agganciandosi alla vicenda che lo ha visto protagonista di una questione istituzionale: quello di aver brevettato, e di esserne quindi ora proprietario, il marchio Civita Green che accompagna iniziative ambientali comunali. "Chissà – chiede Paglialunga – se vorrà intestarsi anche il logo delle ‘panchine al muschio’ di Civitanova Alta, cara a tanti solo in periodo elettorale? Fuori dalla triste ironia consiglio al sindaco una passeggiata da queste parti per rinfrescarsi la memoria sugli impegni presi per riqualificare il nostro splendido borgo". La capogruppo della lista di opposizione che porta il suo nome invita poi l’assessore Cognigni "a organizzare un evento per sostituire o verniciare le vecchie panchine. Sicuramente ringrazieranno i cittadini e le cittadine che vogliono godersi il nostro meraviglioso panorama o che debbano semplicemente sedersi per un momento di sano relax".

Lorena Cellini