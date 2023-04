"Uso improprio del regolamento, Paglialunga ce l’ha con chi non l’ha votata". Ancora polemiche dopo l’assise di martedì con il consigliere leghista Giorgio Pollastrelli che replica a Roberto Mancini, Letizia Murri e Mirella Paglialunga che avevano definito "patetico il tentativo del capogruppo leghista di incolparli" della bocciatura alla variazione di bilancio per il nuovo asilo nido in zona Micheletti. L’attacco di Pollastrelli era arrivato nelle ore successive alla seduta. Ma andiamo con ordine: l’ultima punto in assise riguardava proprio la variazione e in aula erano rimasti solo Mancini, Murri e Paglialunga per la minoranza, con quest’ultima che da vice era assurta al ruolo di presidente sostituendo Fausto Troiani. Ai voti, la misura aveva incassato le due astensioni di Troiani e Pierluigi Capozucca ma il leader di Vince Civitanova, "confuso", aveva affermato di essersi sbagliato. Perciò si era chiesto alla Paglialunga di rivotare ma la stessa ex preside si era rifiutata. "Ho chiesto di ripetere la votazione – dice Pollastrelli – poiché il regolamento prevede che lo si possa fare in caso di errore. Invece la presidente ha sbrigativamente sciolto la seduta, non permettendomi di leggere gli articoli di riferimento. Al voto assistono il presidente e i tre scrutatori, di cui uno per legge di minoranza ma Micucci era assente e ne andava nominato uno nuovo. La sinistra non ha a cuore la città".

Francesco Rossetti