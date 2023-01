Paglialunga e Murri: "Alcol ai minori, controlli nei locali e patti sociali"

"Controlli anche nei locali della movida e negli esercizi commerciali che vendono prodotti alcolici ai minorenni e coinvolgimento in patti sociali per la sicurezza degli stessi gestori dei locali, perché siano parte attiva nella prevenzione, nell’informazione e nel controllo". E’ la proposta delle esponenti di opposizione Mirella Paglialunga (Per Civitanova) e Letizia Murri (Ascoltiamo la città) dopo il consiglio comunale sulla sicurezza in cui è emerso che a Civitanova c’è un grosso fenomeno di spaccio e consumo di droga. "Dal centrodestra – sottolineano – solo risposte parziali e unidirezionali agli interventi di operatori del Sert, del dipartimento delle dipendenze patologiche dell’Area Vasta e delle associazioni attive sul territorio e dei cittadini". "Ben vengano – aggiungono – presìdi e controlli delle forze dell’ordine e protocolli con le autorità di pubblica sicurezza, ben vengano le telecamere per individuare gli autori dei reati, ma non ci può limitare a questo nel dare risposte alla città sul tema della sicurezza". Invitano il sindaco "a non minimizzare il problema sicurezza asserendo che i fatti di sangue avvenuti questa estate hanno riguardato soggetti che non risiedono a Civitanova, quando si sa bene che il modello di ‘città mondana, glamour e della movida’ è il modo prevalente di concepire lo sviluppo di questa città, con tutte le criticità che ne conseguono". Respinti anche "interventi retorici sulla sicurezza quando questa maggioranza non ha saputo prendere una posizione netta contro il gioco d’azzardo".