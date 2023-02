"Le consigliere Paglialunga e Murri hanno espresso dubbi sul piano antenne, ma farebbero bene a studiare e informarsi". L’assessore Roberta Belletti non ci sta alle critiche delle due esponenti dell’opposizione. "Intanto la Conferenza dei Servizi rappresenta una fase del procedimento volta all’acquisizione dei pareri da parte dei soggetti preposti, in questo caso Sovrintendenza, Asur, Arpam e Regione Marche, tutti convocati a mezzo Pec". Per la titolare dell’urbanistica "alle due consigliere sfugge che, per legge, si intendono acquisiti favorevolmente i pareri degli enti che non partecipano alla conferenza e non fanno pervenire pareri scritti in merito e Arpam e Asur non hanno partecipato, ma fatto pervenire il proprio parere positivo. La Sovrintendenza ha trasmesso il proprio parere contestualmente allo svolgimento dell’incontro mentre la Regione non ha partecipato, né ha trasmesso pareri". Fa sapere di "aver convocato alla conferenza anche Legambiente Marche, Italia Nostra, Wwf e Fai. Ora seguirà un’assemblea pubblica per discutere il Piano antenne e successivamente prenderà il via l’iter per la verifica di assoggettabilità o meno a Vas. Ultimo step, l’approvazione in consiglio comunale".