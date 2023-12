Pagliari: "Troppo nervosi e rilassati, una delle partite più brutte"

Fabio Gallo, tecnico della Virtus Entella cerca di contenere la sua soddisfazione: ci riesce ma a fatica. "Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, concedendo poco ad un avversario forte e dando tutti il massimo in campo. Sono davvero felice perché è una vittoria che volevamo dopo il ko di martedì. Se ci aspre prospettive nuove? Sarà il futuro a dirlo, dico soltanto che io guardo con grande attenzione a quello che succede alle nostre spalle anche se so benissimo di stare in un club che ha grandi ambizioni".

Giovanni Pagliari invece, come d’altronde sua abitudine, non si nasconde dietro ad alibi o attenuanti che pure ci sarebbero: "E’ stata credo una delle più brutte partite della mia gestione. Abbiamo giocato pochissimo, sempre nervosi, secondi sui contrasti e quindi non vado incontro a scusanti e dico semplicemente quello che c’è da dire. Tutti siamo soggetti a critiche e quindi le accetto: abbiamo preso l’ennesimo gol su palla inattiva e c’è davvero poco da salvare se non il fatto che adesso trascorriamo queste festività a casa e successivamente penseremo alla ripresa".

Dalla tribuna infatti sembrava anche ingiustificato questo nervosismo che invece si notava in maniera chiara in campo: "Non era solo nervosismo, era anche rilassatezza ed infatti lo si è visto proprio nel fatto che eravamo troppo molli e troppo morbidi. Una partita no: per fortuna non ce ne sono capitate molte, per fortuna ci capita prima della sosta e ci dà la possibilità di meditare e pensare perché ultimamente non stiamo più giocando secondo quello che noi sappiamo fare e che tra l’altro abbiamo sempre fatto. Quella è stata la nostra forza e quella dovrà condurci per tutto il girone di ritorno". Pensierino finale? "Questo gruppo ha dato tantissimo facendo 23 punti in 18 partite e saprà ritrovarsi".