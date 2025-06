Palanca e Silvestrini in Senato. Sono "Marchigiani dell’anno"

Grande riconoscimento per i due portorecanatesi Massimo Palanca, ex calciatore del Catanzaro tra gli anni ‘70-‘80, e padre Bruno Silvestrini, attuale custode del sacrario apostolico in Vaticano, che martedì in Senato sono stati insigniti della distinzione onorifica di "Marchigiano dell’anno", durante la cerimonia del "Picus del Ver Sacrum". L’iniziativa, giunta alla 39esima edizione, è stata patrocinata dal Senato, dalla Regione Marche e dal consiglio regionale. Mentre il prestigioso premio è stato conferito dal Centro Studi Marche "Giunchi", che celebra ogni anno i marchigiani illustri in ambito scientifico, artistico, culturale e sociale.

A prendere parte alla cerimonia c’era anche il sindaco di Porto Recanati, Andrea Michelini, che si è voluto complimentare con i suoi due concittadini. "È una giornata di grande emozione e soddisfazione per la nostra città – ha commentato il primo cittadino portorecanatese –. Palanca e padre Silvestrini sono due figure straordinarie che, con percorsi diversi, hanno portato in alto il nome di Porto Recanati. A nome di tutta la comunità, li ringrazio per l’esempio, la dedizione e il valore umano che rappresentano. Una giornata da ricordare, che rende orgogliosa l’intera comunità portorecanatese".

In segno di riconoscenza, il sindaco Michelini li ha poi omaggiati con due preziosi piatti in ceramica, raffiguranti lo stemma e i simboli di Porto Recanati, un gesto simbolico per sottolineare l’orgoglio cittadino nei loro confronti. Entrambi, infatti, sono dei personaggi noti a livello nazionale. Padre Silvestrini ha ricoperto importanti incarichi nella chiesa cattolica, tra cui quello di parroco a Sant’Anna in Vaticano. Palanca, invece, è rimasto nella storia della Serie A per il suo sinistro raffinato e soprattutto per il suo record (ancora imbattuto) dei 13 gol realizzati direttamente da calcio d’angolo.