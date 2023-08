"Palas Cingolani Pierini: ci siamo Completati i lavori per le balaustre"

"Anche con il Palas Cingolani Pierini ci siamo – annuncia soddisfatto l’assessore ai lavori pubblici Francesco Fiordomo –. Sono stati, infatti, completati i lavori per le balaustre grazie alla maestria dell’artigiano Bordoni e sta per arrivare l’ok per la capienza a 2mila posti. E con questa arriveranno le big del basket e del volley marchigiano per festeggiare insieme, la Victoria Libertas di Pesaro e la Lube". Come si ricorderà al momento della definitiva chiusura dei lavori, dal sopralluogo effettuato dai vigili del fuoco risultò che, secondo le nuove normative, le balaustre delle tribune vecchie del palas non erano a norma e, quindi, dovevano essere interdette al pubblico. Da qui l’ulteriore intervento con un costo di circa 100mila euro. Nel frattempo la giunta ha provveduto a rinnovare fino alla data del 31 luglio 2026 la convenzione stipulata nel 2018 (scadenza luglio 2023) con l’A.D. Pallacanestro Recanati per l’utilizzo dell’impianto sportivo. L’atto prevedeva che la validità della convenzione quinquennale fosse sospesa e, quindi, successivamente prorogata, per consentire i lavori di ampliamento del palazzetto dello sport. Così è stato e, tenuto conto che l’impianto sportivo non è stato più utilizzato dal 6 maggio 2019 almeno sino a settembre scorso, i giorni di non utilizzo sono stati quantificati in circa tre anni. Da qui la proroga. La convenzione prevede anche che l’amministrazione conceda all’A.d. Pallacanestro Recanati, visto che è una società senza scopo di lucro, un contributo annuale massimo di 60mila da rendicontare per l’attività svolta a favore dei giovani. Un primo acconto di 25mila euro è stato già erogata ad inizio anno e altri 14.878 euro nell’aprile scorso. Ora il dirigente del servizio ha provveduto, a seguito della presentazione del rendiconto analitico delle spese legate allo svolgimento dell’attività sportiva giovanile, all’erogazione del saldo dei restanti 20mila euro.