Palas: lavori per migliorare la copertura

Sono stati affidati i lavori per la manutenzione del palazzetto dello sport ’Giulio Chierici’, a Tolentino, mediante il rifacimento di parte dell’impermeabilizzazione della copertura. Quest’ultima infatti è interessata da diverse infiltrazioni d’acqua, che creano veri e propri accumuli sulla pavimentazione in parquet dell’area di gioco. "Si tratta di un problema annoso, persisteva da anni e ci siamo immediatamente attivati per risolverlo – spiega il vicesindaco e assessore allo Sport Alessia Pupo -. Abbiamo provveduto a trovare la copertura economica necessaria. Gli uffici hanno individuato la ditta. I lavori di riparazione del danno, con una guaina impermeabilizzante, dovranno iniziare a breve. Successivamente, con la Cer (Comunità energetica rinnovabile) si procederà ad un intervento strutturale di rifacimento del tetto. Attendiamo il risultato del bando Cer dove sono stati inseriti tutti gli impianti sportivi della città, e quindi anche il Palasport, per un intervento strutturale". La problematica era stata sollevata anche all’ultimo Consiglio comunale dalla minoranza ’Tolentino Città Aperta’. "Sono continue le sollecitazioni da parte delle associazioni sportive – avevano affermato i consiglieri Cesini e D’Este – nel segnalare pericolose infiltrazioni di pioggia dal tetto del palazzetto. E c’è preoccupazione da parte dei genitori dei ragazzi riguardo possibili incidenti per l’acqua presente sul parquet. L’unica risposta a tale disagio è affidata a secchi e stracci". Ma ora, a breve, possono partire i lavori. La spesa per la posa in opera di parte dell’impermeabilizzazione è di circa 3mila euro, mentre per il materiale occorrono 4.770 euro.