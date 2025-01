"Palasport e skatepark nel 2025"

"Il 2025 sarà l’anno della riqualificazione del Palazzetto dello Sport. I lavori inizieranno ad aprile". La vicesindaco di Tolentino Alessia Pupo (nella foto), assessore allo sport e all’urbanistica, fa il punto sui traguardi dell’anno che si è concluso e sui principali interventi che caratterizzeranno l’anno appena iniziato. "Abbiamo fatto una mappatura delle criticità esistenti e delle necessità per le varie strutture sportive – ha spiegato –. Nel 2024 abbiamo completato la riqualificazione con ammodernamento ed efficientamento energetico della tensostruttura Ciommei, un impianto polivalente e quindi utilizzabile per calcio a cinque, basket e pallavolo; abbiamo anche consegnato un pulmino per gli atleti con disabilità. Invece nel 2025 partirà l’intervento di riqualificazione del Palasport e anche qui c’è l’intenzione di acquistare nuove attrezzature e arredi. Vogliamo anche realizzare uno Skatepark (iniziando con la progettazione, ndr) all’ex pista di pattinaggio dietro le piscine, riqualificando l’area e creando un luogo di incontro per i giovani e le famiglie. E procederemo con la progettazione della palestra allo stadio, ora inagibile a causa del terremoto. Inoltre è interesse dell’amministrazione proporre la variante parziale al Prg nell’area Sticchi-Ributino per un assetto urbanistico del "Parco dello Sport", al fine di giungere a uno sviluppo organico dell’area, già destinata a impianti sportivi, e ampliarla".

A breve, nella prima parte dell’anno, inizierà la demolizione dell’ex Hotel 77, con risvolti positivi per l’intero quartiere considerato lo stato di degrado dell’immobile. "Grazie alla sinergia con il privato, oggi proprietario dell’ex Hotel 77 (Gest Coat, ndr), si procederà in una prima fase alla demolizione dell’edificio e alla sistemazione dell’area a parcheggio", spiega Pupo. Successivamente verrà ricostruito il complesso con la previsione di attività commerciali e terziarie al piano terra, mantenendo l’uso ricettivo ai piani superiori. "Stiamo infine esaminando, come già detto in Consiglio comunale, anche una variante per la riqualificazione dell’area ex campi da tennis – ha concluso la vicesindaco –. La variante proposta dalla società consiste nell’utilizzare una minor volumetria, sviluppando solo quella commerciale, rinunciando il privato alla possibilità di sviluppare la rimanente volumetria ad uso residenziale che verrebbe retrocessa gratuitamente al Comune. Inoltre, vi sarebbe la possibilità di una concessione in comodato d’uso al Comune di una porzione della copertura dello stabile per la realizzazione di una terrazza pedonabile per attività ludico ricreative".