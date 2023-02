"Palasport, infiltrazioni dal tetto È un pericolo, genitori preoccupati"

Oggi, alle 16.30 alla sala conferenze dell’Assm, si riunisce il Consigliodi Tolentino. Tra i punti all’ordine del giorno, le interrogazioni dei consiglieri Luca Cesini e Massimo D’Este sulla cessione dei moduli del villaggio container e sugli interventi al Palazzetto dello Sport. In particolare, la minoranza Tolentino Città Aperta chiede al sindaco Mauro Sclavi e alla giunta comunale come si intende procedere alla soluzione delle problematiche al Palasport. "Sono continue le sollecitazioni da parte delle associazioni sportive – affermano i due consiglieri – nel segnalare pericolose infiltrazioni di pioggia dal tetto del palazzetto. E c’è preoccupazione da parte dei genitori dei ragazzi riguardo possibili incidenti per l’acqua presente sul parquet. L’unica risposta a tale disagio è affidata a secchi e stracci". Nell’altra interrogazione D’Este e Cesini chiedono a quando risalgono gli accordi verbali di cui il primo cittadino parla tra la Saipa e la vecchia amministrazione comunale e se ammontano a 49mila euro le spese sostenute dal Comune e con quale causale, in mancanza di un valido contratto di locazione, l’azienda ha versato al Comune 10mila euro e a che titolo il Comune stesso lo ha incamerato. Infine quali azioni, per il risarcimento dei danni subìti, l’attuale amministrazione intende intraprendere nei confronti dell’azienda o degli amministratori comunali che con essa hanno verbalmente concluso l’accordo. Il tutto è riferito all’area 3 del villaggio container, chiusa lo scorso mese (con l’intervenuto di carabinieri e agenti della Polizia locale", con ragazzi che occupavano i container da maggio.