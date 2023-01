Palazzetto dello Sport, manca l’ok per le tribune

Avevano detto che finalmente, dopo tanto tempo, erano terminati i lavori del nuovo Palazzetto dello Sport di via Fratelli Farina con il suo ampliamento in fatto di numero di posti accessibili. La doccia fredda, invece, è giunta da un recente collaudo in cui hanno evidenziato che, secondo le nuove normative, le tribune vecchie del Palas Cingolani-Pierini non sono a norma e quindi devono, per ora, essere interdette al pubblico. In fatto di numeri, i posti accessibili sono ad oggi circa 1.200, mentre quelli che non hanno superato il collaudo sono circa 800. Purtroppo le normative si fanno sempre più stringenti e spesso si perde il senso pratico delle cose.

Sta di fatto che ora l’amministrazione comunale dovrà investire altre diverse migliaia di euro per mettere in sicurezza anche le tribune vecchie. Il fatto ha già creato problemi di utilizzazione della struttura sportiva: in occasione, infatti, di un evento scolastico si è dovuta organizzare la festa in due tempi diversi per impedire che si superassero i 1.200 posti accessibili. Nel pomeriggio di oggi ci sarà inoltre in programma la festa dell’atletica e sarà ancora una volta un bello spettacolo perché il Palazzetto è davvero una struttura ospitale.