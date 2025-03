Palazzetto dello sport. Sarà a norma per il basket

Lavori al palazzetto dello sport del quartiere Risorgimento, al via la sostituzione della pavimentazione del campo di gioco e altri interventi. Approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria del palazzetto dello sport al quartiere Risorgimento, redatto da "Ercoli Ingegneria". Si tratta del completamento del secondo stralcio della palestra di via Ginocchi, attualmente assegnata in gestione alla Virtus Basket di Civitanova in forza della convenzione stipulata nel dicembre 2019.

Per l’immobile in questione è risultato necessario procedere con un intervento di manutenzione straordinaria, per rinnovare componenti impiantistiche e costruttive che erano obsolete ed adeguare i locali eseguendo opere migliorative. Il secondo stralcio funzionale trova copertura tra le risorse del bilancio del corrente esercizio finanziario a valere su fondi propri dell’ente: per 16.429,39 euro, quale quota parte per le spese tecniche già impegnata; per 173.000 euro a valere su fondi Imu-Tasi. I lavori rientrano nell’ambito di un intervento più importante di manutenzione straordinaria che prevede il ripristino e l’ampliamento dell’illuminazione di emergenza e dell’impianto idrico antincendio, la sistemazione del bagno diversamente abili, la sostituzione di alcuni apparati all’interno della centrale termica, il ripristino dell’impianto di estrazione aria, l’ampliamento della dimensione di alcuni infissi al piano terra sulle vie di uscita, il ripristino dell’impianto di allarme acustico e altri piccoli interventi di adeguamento, come l’installazione di una controparete in aderenza, in alcuni punti del corridoio ed il ripristino del copriferro della scala esterna in cemento armato sul lato nord della struttura.

I lavori del secondo stralcio riguardano la sostituzione della pavimentazione sportiva in legno, con una di tipologia analoga conforme alla normativa Coni e al regolamento Fip (Federazione Italiana Pallacanestro) e la sostituzione del parapetto per la separazione tra zona spettatori e zona attività sportiva.