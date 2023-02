Palazzetto dello sport: spogliatoi completamente nuovi per atleti e arbitri

"Saranno rifatti gli spogliatoi del palazzetto dello sport per atleti e arbitri". Ne dà notizia Andrea Marchiori, assessore ai Lavori pubblici, essendo stati aggiudicati i lavori per 291.528 euro dalla ditta G.R. Group srl che ha offerto un ribasso del 13,46% sull’importo a base d’asta. "Con questo intervento – spiega l’assessore – saranno rifatti da zero gli spogliatoi di atleti e arbitri: quindi impianti elettrico e idraulico, porte, infissi e pavimentazione che sarà antiscivolo. Nell’intervento è anche compresa l’impermeabilizzazione di una parte del solaio del palas che crea qualche problema". I lavori sono stati messi in calendario. "Saranno eseguiti all’interruzione dell’attività agonistica – spiega Marchiori (nella foto) – per non interferire con gli impegni delle varie realtà sportive, quindi l’impresa inizierà a lavorare in estate e completerà il tutto prima che le varie realtà sportive riprendano l’attività". Ma c’è anche un altro impegno alle porte, l’11 e il 12 marzo il Banca Macerata Forum ospiterà la Final Four di Coppa Italia di A3, il trofeo sarà conteso da Med Store Tunit Macerata, Catania, Tuscania e Pineto. L’obiettivo è far sì che in quel periodo siano completati i lavori esterni al palazzetto dove non sono stati ancora delimitati i parcheggi e le fioriere lasciate sul campo vicino all’impianto. "A fine anno – racconta l’assessore Marchiori – sono stati appaltati i lavori per effettuare le strisce che delimitano gli stalli del parcheggio del palas, c’era il rischio di rimetterci mano se fossero stati eseguiti con le condizioni meteo avverse, ma saranno fatti per la Final Four di Coppa Italia così come per quel periodo saranno sistemate le fioriere".