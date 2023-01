"Palazzetto Mandela, ci siamo. Poi l’ex Ipac"

di Francesco Rossetti

"Il ponte della Maggiola pronto per i primi del mese. Le priorità? Utenze e demolizione dell’ex Ipac". Il sindaco di Montecosaro Reano Malaisi traccia un bilancio dell’anno appena trascorso e fissa gli obiettivi del 2023.

Sindaco, a che punto siamo con i lavori del ponte della Maggiola?

"L’opera è completata, stiamo solo aspettando il collaudo definitivo ma, tempo qualche giorno, il viadotto potrà essere riaperto. Faremo di tutto affinché questo accada. Purtroppo i tempi si sono prolungati, avevamo previsto di finire prima ma siamo comunque riusciti a terminare in tempi accettabili. Sono consapevole del disagio creato dalla chiusura della strada ma, oltre alla messa in sicurezza, ci sarà una carreggiata allargata".

Quando sarà fruibile il nuovo palazzetto alla scuola Mandela?

"Anche qui, il palazzetto è stato completato e credo che già al rientro in classe i ragazzi potranno usufruirne. Siamo in attesa di completare gli esterni, ma intanto la struttura può ospitare i ragazzi delle scuole. Inoltre, stiamo procedendo con il progetto per il nuovo asilo nido".

Si spieghi.

"Sorgerà accanto alla scuola Mandela. Stiamo predisponendo la gara e per la prima metà dell’anno ci sarà l’assegnazione dei lavori. Il costo complessivo è di circa 750.000 euro".

Sulla questione delle mense scolastiche c’è ancora un forte dibattito.

"Comprendo le affermazioni di Marsili (Gianluca, consigliere, ndr) e ho visto anche che è stata fatta anche una raccolta firme per chiedere di coprire l’aumento con i fondi comunali. Tuttavia questa è una scelta che abbiamo già fatto, ma in maniera differente: abbiamo deciso di destinare i soldi per aiutare le famiglie più in difficoltà, attraverso il modello Isee. Abbiamo ritenuto più utile dare un sostegno mirato, a seconda della situazione economica. Ma rispetto ogni considerazione".

Come procede il discorso della nuova caserma dei carabinieri?

"Siamo a buon punto. E’ stato trovato l’accordo tra Prefettura e Demanio e entro la fine di quest’anno invieremo il progetto definitivo. Al momento, abbiamo un preliminare che è stato approvato dal Ministero. Sono infatti necessari lavori di ampliamento e di ammodernamento, perché bisogna adattare un’ex scuola elementare, quella di viale Marconi, alle esigenze di una caserma".

Come coprirete questi costi? "L’intenzione è quella di accendere un mutuo che poi verrà coperto dalle entrate sull’affitto dello stabile, da parte del Ministero. La stima è di 600.000 euro circa".

Obiettivi del 2023?

"L’emergenza rimane il caro bollette, quindi stiamo pensando a come realizzare un bilancio di previsione tenendo conto dei costi in bolletta. Poi, oltre all’inaugurazione del palazzetto alla scuola Mandela e ai campi da tennis, auspico la demolizione dell’ex Ipac. Sei anni fa acquisimmo l’area, ora abbiamo incaricato un professionista di elaborare il progetto".