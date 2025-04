Palazzi al posto dell’ex villa Paolini, il Tar blocca le ruspe

Civitanova, 23 aprile 2025 - Lavori sospesi al cantiere della ex villa Paolini a Civitanova. Il Tar, con sentenza pubblicata oggi ha accolto il ricorso presentato da due residenti nella zona, l’avvocato Cinzia Mennoia e Giampiero Verdini, e disposto la sospensiva del permesso a costruire rilasciato il 23 dicembre del 2024 dal Comune di Civitanova relativo alla demolizione e ricostruzione con ampliamento di villa Paolini, in via Vodice. La sentenza blocca almeno per ora le ruspe.

Si tratta di uno di quei progetti legati al Piano casa e che al posto del caseggiato della ex villa vedrà sorgere due palazzi, uno da cinque piani e uno da tre. I ricorsi contestavano che il piano interrato fosse in realtà un terrapieno artificiale con conseguenze sull’altezza e sulla superficie utile lorda dei futuri edifici, la violazione della distanza minima dal ciglio stradale, eccepivano che il progetto fosse stato redatto da un geometra e solo successivamente sottoscritto da un ingegnere, infine la violazione dell’articolo di legge che riguarda l’altezza massima dei nuovi edifici, che non può superare quella dei caseggiati preesistenti e circostanti, fatta eccezione per quelli che formano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate.

I giudici hanno disposto una verifica in contraddittorio tra le parti per avere chiarimenti su diversi aspetti: l’impatto dell’edificio rispetto all’area circostante, la descrizione degli edifici limitrofi di altezza pari o superiori, la quantificazione della parte del piano interrato, le distanze dal ciglio stradale. Il tecnico incaricato dell’istruttoria è il responsabile dello Sportello unico dell’Edilizia del Comune di Ascoli che ha assegnato i termini per effettuare i controlli e la questione verrà dibattuta di nuovo al Tar in camera di consiglio il 10 luglio. Nel frattempo, il permesso a costruire è stato immediatamente sospeso.