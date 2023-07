Palazzi da demolire alla Pace Firmato l’accordo per i lavori

Un maxi consolidamento della scarpata tra la strada e le otto palazzine di via Zorli e via Pantaleoni consentirà finalmente di far partire la demolizione e poi la ricostruzione di quegli edifici, inagibili dopo il terremoto. La buona notizia per le 150 persone che abitavano lì è arrivata ieri, grazie all’accordo firmato in municipio tra Comune, Ufficio speciale ricostruzione delle Marche e i residenti. Attraverso l’applicazione coordinata del Testo unico della ricostruzione privata, il documento ha risolto una situazione di stallo che pesava sul quartiere Pace. L’intervento su quei palazzi prevede una spesa totale di 43 milioni. Le procedure per il rilascio dei contributi per quegli otto palazzi avevano avuto una serie di criticità, tra cui soprattutto la difficoltà di mettere in sicurezza i palazzi senza interferire con la viabilità. Ora il problema sarà superato realizzando un’opera di sostegno della scarpata, per mettere in sicurezza la strada. Poi si potrà intervenire sugli edifici.

"Siamo davanti a un appuntamento decisivo, ringrazio tutte le componenti impegnate per il lavoro fatto, dall’Usr al commissario Castelli e ai tecnici dell’ufficio comunale – ha dichiarato il presidente della Regione Francesco Acquaroli –. L’accordo, atteso da anni, è uno dei più bei segnali dell’estate, soprattutto per le tante famiglie coinvolte. Quello di via PantaleoniZorli è un cantiere importantissimo che pesa circa 43 milioni, preludio all’accelerazione della ricostruzione privata, fondamentale per riportare famiglie in casa". "L’accordo riveste una particolare importanza – ha sottolineato il commissario Guido Castelli –. Ho seguito fin dall’inizio la ricostruzione del complesso di edifici tra via Pantaleoni e via Zorli, posso confermare che questo risultato è frutto dell’ottimo lavoro svolto dall’Usr, del lavoro attento del personale di supporto giuridico della struttura commissariale, della collaborazione del Comune e della parte privata". "Un intervento pubblico-privato complesso, decisivo e di riqualificazione generale che ha richiesto un lavoro importante per coordinare tempi e interessi diversi tra loro – ha affermato il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli – . Grazie all’impegno del commissario Castelli, dell’Usr e dell’assessore Silvano Iommi che dal novembre 2020 sta seguendo l’evolversi del progetto di ricostruzione degli otto supercondomini, in un quadro di miglioramento della qualità abitativa e di riqualificazione urbana del quartiere Pace". "Siamo felici di aver contribuito a risolvere un problema così importante per la città e soprattutto per le tante famiglie rimaste fuori casa – ha concluso il direttore dell’Usr Marco Trovarelli –. Ora dobbiamo accelerare al massimo per recuperare il tempo trascorso e far sì che questi palazzi tornino presto a essere abitati".