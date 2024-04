Palazzi è perentorio: "Macagi, con il Rubiera urge la vittoria"

"Una partita sicuramente scabrosa". Così l’allenatore Sergio Palazzi definisce la gara che la Macagi Cingoli disputerà domani alle 18 in trasferta contro il Rubiera penultimo in classifica. "Il Rubiera – precisa Palazzi – ha finora guadagnato meno rispetto a quanto avrebbe meritato di ottenere. Un mese fa ha cambiato la guida tecnica, si è riorganizzato, in casa è piuttosto temibile, ha dato filo da torcere a tutti gli avversari: ne sa qualcosa il Conversano che ha battuto il Rubiera solo con un gol di scarto e in pieno finale". Al termine della regular season del campionato di serie A Gold di pallamano mancano cinque giornate, quindi le sfide sono una più importante dell’altra. "Noi vogliamo tirarci fuori dalla zona-play out – evidenzia Palazzi – intanto proprio a spese del Rubiera che, stranezze del calendario, nella restante fase del campionato se la vedrà proprio contro le ultime cinque in graduatoria". Per la Macagi Cingoli, la pausa è stata utile: "Abbiamo staccato la spina e l’abbiamo reinserita iniziando bene la preparazione - conclude il responsabile tecnico della compagine matelicese -, stimolati dagli scopi di tornare a vincere dopo la serie negativa delle sei sconfitte consecutive e di lasciare il prima possibile l’attuale posizione. Per centrare entrambi gli obiettivi, la condizione è una sola: far punti".

Gianfilippo Centanni