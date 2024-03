Palazzi: "Giorni di lavoro per la Macagi Cingoli"

Nell’uovo di Pasqua poteva starci almeno un punto, invece la Macagi Cingoli ha solo sfiorato il pareggio a Merano, contro l’Alperia Black Devils che si è imposta 34-33. Come una moneta, la sesta battuta d’arresto di fila per la Macagi Cingoli ha due facce. All’allenatore Sergio Palazzi (nella foto) facciamo rilevare che, visti il comportamento della squadra e il risultato, l’ultima sconfitta subìta è stata la più indolore. "Questo – risponde Palazzi – è un lato della moneta: riferendomi all’altro, ritengo che il verdetto sia stato molto doloroso: certo, abbiamo ben scrollato l’inviolabilità casalinga stagionale del Merano a cui abbiamo … regalato i primi 10’ della partita e poi anche qualcosa di troppo. È stata una gara particolare: il portiere Albanesi ha risentito di un malessere, quindi dentro e a freddo Matteo Santamarianova, il terzo portiere che ha fatto del suo meglio, comunque abbiamo subìto qualche gol di troppo, non abbiamo realizzato in rapporto alle opportunità create, quindi è finita amaramente. Tra le note positive, una su tutte: considerato come si è opposta al Merano, alla Macagi Cingoli va dato atto di aver dimostrato le proprie capacità: è sperabile che questo concreto riscontro faccia scattare l’acquisizione della piena consapevolezza dei propri valori". Dopo la sosta pasquale, la Macagi Cingoli è attesa da cinque sfide una più decisiva dell’altra: si riprenderà con la trasferta a Rubiera e il Carpi in casa. "Sono cinque confronti importanti – precisa Palazzi – per tirarci fuori dalla zona-playout. La pausa è relativa: metà della nostra prima squadra è impegnata fino a sabato nel secondo concentramento federale del campionato Under 20 a Chieti. Dopo i due giorni festivi, riprenderemo martedì a pieno regime".

Gianfilippo Centanni