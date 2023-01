Palazzina dei servizi tecnici, rincari per la rampa utile ai disabili

La palazzina dei servizi tecnici comunali ancora senza rampa adeguata per l’accesso dei disabili. Il progetto esecutivo risale a un anno fa – datato dicembre 2021 –, ma i lavori non sono mai iniziati e adesso aumentano anche i costi, che passano da 30.000 a 36.000 euro. Un rincaro insomma di seimila euro. Conseguenza della necessità per il Comune di adeguarsi al nuovo prezziamo della Regione, che impatta sui lavori pubblici, e così per realizzare il progetto definitivo si spenderà di più. L’intervento riguarda la demolizione di una rampa esterna adiacente la scala d’ingresso principale, nel lato ovest della palazzina, e la conseguente realizzazione di uno scivolo al fine di adeguare l’accesso all’edificio nel rispetto della normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche.

Lavori necessari a garantire l’accessibilità dentro i canoni della legge. La vecchia rampa è stata peraltro la causa di una rovinosa caduta di cui è rimasto vittima, nel maggio del 2020, un disabile costretto sulla sedia a rotelle, che per le conseguenze riportate in quell’incidente denunciò il Comune chiedendo il risarcimento dei danni subiti e successivamente liquidati in 12.000 euro, al termine di una negoziazione che il Comune di Civitanova ha dovuto accettare. L’uomo era infatti seduto sulla carrozzina e stava percorrendo la rampa di accesso per disabili della palazzina quando ha perso il controllo, a causa della pendenza, ed è caduto riportando lesioni.

Da lì la decisone di Palazzo Sforza di adeguarsi alla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche e l’ufficio tecnico ha predisposto il progetto esecutivo, approvato dalla giunta un anno fa, nel dicembre del 2021. Poi un lungo stand by e adesso il passaggio al progetto definitivo della rampa, su cui però si è abbattuto l’aumento dei prezzi varato nel 2022 dalla Regione e che ha portato il costo dell’opera da 30 a 36mila euro. Seimila euro che, aggiunti ai tanti costi di materie prime che continuano ad aumentare per altre opere e infrastrutture, vanno a gravare ulteriormente sul bilancio.

l. c.