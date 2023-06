Palazzina di via Don Minzoni con impianti all’avanguardia: chiavi consegnate agli inquilini

Taglio del nastro per il fabbricato di edilizia residenziale pubblica in via Don Minzoni 11, ristrutturato nel post-sisma dall’Erap con una spesa di circa 480mila euro. Dopo le scosse del 2016, era stato dichiarato inagibile, con il conseguente sgombero delle famiglie che vi abitavano (che nel frattempo hanno reperito autonome sistemazioni usufruendo del contributo statale). Mercoledì la palazzina, con sei alloggi di ampia metratura, è stata inaugurata ufficialmente, a seguito di importanti interventi strutturali di miglioramento sismico ed efficientamento energetico, tramite isolamento termico a cappotto sulle pareti perimetrali "con benefici effetti negli ambienti sia nella stagione invernale che in estate e con notevoli risparmi nei consumi - spiegano dall’Erap -. Gli alloggi, completamente rinnovati tramite la posa in opera di nuovi infissi, nuovi impianti termici e nuova pavimentazione, non hanno nulla da invidiare agli appartamenti presenti sul mercato privato". La consegna delle chiavi alle famiglie interessate, che così hanno potuto far rientro nelle proprie case, è avvenuta nel corso di una breve cerimonia alla presenza del presidente dell’Erap Marche, Saturnino Di Ruscio, e del responsabile del presidio di Macerata, Daniele Staffolani, oltre a dirigenti e funzionari dell’Erap Marche e del Comune. "Si è trattato del primo intervento completato dall’ente in provincia di Macerata nell’ambito della ricostruzione post-sisma" ha detto soddisfatto il presidente. Sei famiglie, per altrettante unità abitative, dopo quasi sette anni, hanno potuto varcare di nuovo la soglia. Sono giunti a conclusione anche i lavori all’ex scuola rurale di Paterno, sempre a Tolentino, dove trovano posto quattro unità abitative.