"Palazzina per le funzioni strategiche Uno spazio a servizio dei cittadini"

La vecchia palazzina comunale in piazzale Mazzini, con alloggi oramai inutilizzati, verrà demolita e ricostruita per diventare uno spazio a servizio dei cittadini in cui saranno trasferiti gli uffici dell’anagrafe, l’area tecnica (lavori pubblici e urbanistica) e il Centro operativo comunale (Coc). Il progetto verrà presentato pubblicamente mercoledì sera, alle 21.15 nel cortile di Palazzo Bonafede, nel corso di un incontro a cui interverranno il sindaco Andrea Gentili, l’assessore ai Lavori pubblici Claudia Re e l’architetto progettista Marco Battistelli (dello Studio Brau). "Il progetto della palazzina per le funzioni strategiche è stato completamente finanziato dall’Ufficio ricostruzione nell’ambito di un contributo concesso al Comune per il danno causato dal sisma a Palazzo Bonafede – anticipa il sindaco Gentili –. Questa nuova struttura antisismica, per la quale abbiamo ottenuto circa un milione di euro, consentirà di ampliare gli spazi di alcuni uffici, in particolare l’anagrafe, l’area tecnica e il Coc. Mercoledì ci sarà la conferenza dei servizi e poi avremo 30 giorni per realizzare il progetto esecutivo". Il Comune si è dato tempi piuttosto rapidi per avviare il cantiere, dato che si conta di effettuare il bando e l’assegnazione dei lavori entro l’anno. Da gennaio, poi, si partirà con la demolizione della palazzina esistente e successivamente inizierà la costruzione del nuovo stabile. "Abbiamo cercato di rendere la palazzina funzionale per la cittadinanza e per la fruizione dei servizi comunali – aggiunge il sindaco –. Inoltre, visto che lo stabile si trova all’ingresso del paese, abbiamo voluto continuare nel percorso di riqualificazione della zona, già partito con il recupero dei due parchi che ci sono poco lontano. La palazzina, quindi, sarà un’opera strategica non solo per i servizi, ma perché abbiamo voluto creare un legame architettonico con quanto si trova nelle stessa zona. Siamo orgogliosi del lavoro fatto in questi anni per l’ingresso del paese, prima i parchi, poi i marciapiedi, adesso la palazzina e successivamente proseguiremo con il recupero delle mura, dato che stiamo già lavorando per ottenere un finanziamento che ci permetta di mettere mano al muretto di via Circonvallazione. Se ci guardiamo indietro, un po’ di strada ne abbiamo fatta". Il Comune, inoltre, ha da poco chiuso la gara di progettazione per il recupero di Palazzo Bonafede, due i progetti presentati che ora saranno valutati da un’apposita commissione.