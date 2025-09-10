Palazzina per studenti e anziani, c’è solo Unitelma e neanche paga

Affitti non pagati per l’uso dei locali della palazzina studenti-anziani di via Mandela, Letizia Murri denuncia la morosità di Unitelma, università telematica.

"Riguarderebbe – scrive in una interrogazione consiliare – gli anni dal 2021 al 2024, perché l’ente incaricato della gestione, a cui Unitelma avrebbe ora revocato la convenzione, non ha pagato i mille euro euro annui convenuti, né fornito un report dell’attività svolta". L’esponente della lista Ascoltiamo la Città segnala come "la cooperativa sociale che sarebbe subentrata dal febbraio del 2025 nella gestione delle attività di Unitelma afferma di non poter rispondere per il pregresso, anche se, a onor del vero, appariva come partner già dall’aprile del 2021 in una delibera di giunta. Comunque non c’è traccia agli atti di questo passaggio di consegne". Stante questa premessa, segnala la consigliera di opposizione che "pur in assenza di una chiara rendicontazione dell’attività svolta per gli anni 2021/2024 e con la morosità accertata che nessuno intenderebbe sanare, la giunta Ciarapica ha espresso indirizzo favorevole a un rinnovo a lungo termine, della concessione degli spazi pubblici di via Mandela all’Università telematica, così mettendo anche la parola fine alla possibilità di un utilizzo di tipo residenziale, tanto necessario a Civitanova, soprattutto per le fasce più fragili". Critica la sua valutazione sull’operato dell’amministrazione comunale in merito alla gestione della palazzina: "edifici pubblici non utilizzati per anni e in decadimento, nonostante le tante esigenze da soddisfare; soldi della collettività spesi e ancora in ballo, senza un vero ritorno per la città; poca chiarezza e anti economicità nella concessione degli spazi. Qual è, nella specie, l’interesse pubblico ravvisato dall’amministrazione Ciarapica? Si è cercato di ponderare costi e benefici prima di prendere decisioni che investono i soldi dei cittadini?". E finisce col ricordare "che l’edificio, ultimato nel 2012, è costato 4 milioni e 900mila euro, di cui quasi 3 milioni di fondi del Comune e a tutt’oggi è in essere un contratto di leasing che comporta una spesa annua a carico dell’ente locale di 240mila euro circa, oltre ai costi per manutenzioni varie per centinaia di migliaia di euro, che pesano sul bilancio comunale".

l. c.