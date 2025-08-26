Da Dante ai bagnini

Davide Rondoni
Da Dante ai bagnini
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anni autopsiaTempesta al marePatron del PapeeteCiclone extra tropicaleSofia RaffaeliMercatino dell’usato
Acquista il giornale
CronacaPalazzina vuota, altri lavori per 800mila euro
26 ago 2025
LORENA CELLINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Macerata
  3. Cronaca
  4. Palazzina vuota, altri lavori per 800mila euro

Palazzina vuota, altri lavori per 800mila euro

L’edificio in via Mandela, mai utilizzato e costato 5 milioni, ha bisogno di un adeguamento, finanziato con le risorse del Pnrr

La palazzina studenti-anziani in via Mandela

La palazzina studenti-anziani in via Mandela

Per approfondire:

Ci vorranno ancora altri 831mila euro per sistemare la palazzina studenti-anziani di via Mandela, a Civitanova. Sono stati infatti appaltati alla ditta Eredi Paci di Corridonia i lavori necessari a garantire la manutenzione straordinaria e l’adeguamento funzionale degli appartamenti dell’edificio.

Inaugurata nel 2012 e mai utilizzata per gli scopi abitativi per i quali era stata costruita, la struttura è costata cinque milioni di euro (di cui tre messi dalla Regione e due dal Comune) e ogni anno pesa sui conti del municipio di Civitanova con una rata leasing di 230mila euro.

La cosa più grave è che né studenti né anziani ci hanno mai stabilmente vissuto, nonostante il progetto, e così intere sezioni dell’edificio da anni sono state lasciate vuote, tranne i pochi spazi occupati da una università privata.

Per poter utilizzare gli spazi dell’edificio in via Mandella adesso sono divenute necessarie ancora altre spese, a copertura di opere di sistemazione interna nella palazzina C; in particolare, al primo e al secondo piano serviranno interventi per un importo di 531mila euro e il resto sarà da investire per sistemare i locali del terzo piano.

Il tutto è finanziato prevalentemente da fondi del Pnrr, e quindi con obiettivi ben definiti e interventi che poi saranno monitorati. Il progetto varato dal Comune riguarda manutenzioni straordinarie di natura edile per l’adeguamento di spazi e per l’efficientamento energetico mediante la riqualificazione dell’impianto termico degli appartamenti destinati a persone con disabilità. A questo scopo sono stati approvati i fondi per l’amministrazione civitanovese, legati a una specifica missione che destina le somme a "opere per soggetti anziani non autosufficienti, da inserire in percorsi di assistenza sociale e socio-sanitaria integrata di tipo domiciliare per il conseguimento della massima indipendenza possibile in un contesto abitativo autonomo, in conformità al protocollo di intesa sottoscritto tra il Comune di Civitanova e la Regione Marche".

In particolare, si fa riferimento ad anziani ultra 65enni e a famiglie aventi tra i componenti anche un solo anziano ultra 65enne: dovrebbero essere questi i destinatari dell’ulteriore intervento di adeguamento della palazzina, che però finora non è mai stata utilizzata per gli obiettivi per i quali era stata costruita.

Lorena Cellini

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Economia circolare