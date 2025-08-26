Palazzina vuota, altri lavori per 800mila euro

Ci vorranno ancora altri 831mila euro per sistemare la palazzina studenti-anziani di via Mandela, a Civitanova. Sono stati infatti appaltati alla ditta Eredi Paci di Corridonia i lavori necessari a garantire la manutenzione straordinaria e l’adeguamento funzionale degli appartamenti dell’edificio.

Inaugurata nel 2012 e mai utilizzata per gli scopi abitativi per i quali era stata costruita, la struttura è costata cinque milioni di euro (di cui tre messi dalla Regione e due dal Comune) e ogni anno pesa sui conti del municipio di Civitanova con una rata leasing di 230mila euro.

La cosa più grave è che né studenti né anziani ci hanno mai stabilmente vissuto, nonostante il progetto, e così intere sezioni dell’edificio da anni sono state lasciate vuote, tranne i pochi spazi occupati da una università privata.

Per poter utilizzare gli spazi dell’edificio in via Mandella adesso sono divenute necessarie ancora altre spese, a copertura di opere di sistemazione interna nella palazzina C; in particolare, al primo e al secondo piano serviranno interventi per un importo di 531mila euro e il resto sarà da investire per sistemare i locali del terzo piano.

Il tutto è finanziato prevalentemente da fondi del Pnrr, e quindi con obiettivi ben definiti e interventi che poi saranno monitorati. Il progetto varato dal Comune riguarda manutenzioni straordinarie di natura edile per l’adeguamento di spazi e per l’efficientamento energetico mediante la riqualificazione dell’impianto termico degli appartamenti destinati a persone con disabilità. A questo scopo sono stati approvati i fondi per l’amministrazione civitanovese, legati a una specifica missione che destina le somme a "opere per soggetti anziani non autosufficienti, da inserire in percorsi di assistenza sociale e socio-sanitaria integrata di tipo domiciliare per il conseguimento della massima indipendenza possibile in un contesto abitativo autonomo, in conformità al protocollo di intesa sottoscritto tra il Comune di Civitanova e la Regione Marche".

In particolare, si fa riferimento ad anziani ultra 65enni e a famiglie aventi tra i componenti anche un solo anziano ultra 65enne: dovrebbero essere questi i destinatari dell’ulteriore intervento di adeguamento della palazzina, che però finora non è mai stata utilizzata per gli obiettivi per i quali era stata costruita.

Lorena Cellini