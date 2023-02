Palazzo Antici, caduta la recinzione

Abbattuta dal maltempo ieri mattina a Recanati la recinzione in tavolato del cantiere di Palazzo Antici dove da anni ci sono lavori di ristrutturazione della dimora della madre di Giacomo Leopardi. Vento e pioggia hanno piegato la protezione in legno verso la sede stradale di via Antici. Per fortuna non passavano né auto né pedoni. Sul posto è intervenuta la polizia municipale per bloccare il traffico in direzione casa Leopardi e deviarlo in via Porta Pesa. Intanto due operai hanno provveduto a rimettere in sicurezza il cantiere.