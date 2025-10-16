Palazzo Arcivescovile e Museo Diocesano, oggi il taglio del nastro

L’attesa è finita, oggi ci sarà l’evento di inaugurazione del Palazzo Arcivescovile e del Museo Diocesano "G. Boccanera". "Non dico che non rimangono le difficoltà, ma a Camerino la ricostruzione è ripartita – ha dichiarato l’arcivescovo Francesco Massara –: c’è stata una grande collaborazione tra diocesi, amministrazione, struttura commissariale, Regione Marche e sovrintendenza, e quando si lavora insieme i risultati si ottengono. Domani riaprirà un salotto della bellezza". All’interno del palazzo arcivescovile apriranno anche gli uffici di Banca Mediolanum: "La ricostruzione non dev’essere solo strutturale, ma anche sociale ed economica - ha aggiunto l’arcivescovo -: quest’apertura va proprio in tale direzione".

Il commissario alla ricostruzione Guido Castelli ha fornito qualche numero: "Abbiamo proceduto al restauro di 5100 edifici vincolati fra cui 1206 chiese, curando il rispetto del vincolo e del pregio dei beni stessi e, soprattutto, garantendone la sicurezza: la vera sfida è quella di farci trovare pronti al prossimo evento sismico". "La popolazione, oltre a rivolere le proprie case, rivuole anche i punti di riferimento del proprio territorio – ha affermato il sindaco Roberto Lucarelli –: il palazzo arcivescovile è uno di questi". Presenti all’incontro anche Barbara Mastrocola, responsabile opere mobili, musei e depositi dell’Arcidiocesi di Camerino - San Severino e l’ingegner Carlo Morosi, responsabile dell’ufficio ricostruzione ed edilizia della Curia.

Alessio Botticelli