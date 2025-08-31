Palazzo arcivescovile sarà riaperto il 17 ottobre

"Il 16 ottobre, in prossimità del nono anniversario dal sisma, verrà riaperto il Palazzo arcivescovile di Camerino". A dare l’annuncio è l’arcivescovo di Camerino-San Severino e vescovo di Fabriano-Matelica Francesco Massara. I lavori sono in dirittura d’arrivo. Si sta completando l’opera di allestimento museale (in base al progetto approvato dalla Soprintendenza), il portico centrale e si stanno montando gli ultimi infissi delle vetrate. Con l’inaugurazione, è prevista la riapertura dell’edificio nella parte museale e dei locali al piano terra adibiti a ufficio della Banca Mediolanum. Un’opera di ristrutturazione, ripristino danni e miglioramento sismico, da 23,5 milioni di euro, cominciata a inizio 2022 e in fase di ultimazione. "Quando sono arrivato in questa Diocesi, dissi che non sarei mai andato a vivere nel Palazzo arcivescovile fino a che l’ultimo terremotato non fosse rientrato nella propria abitazione – ricorda Massara –. Dal giorno del terremoto, infatti, la Curia e il mio alloggio sono delocalizzati nel vecchio seminario di Camerino e, solo alla fine di quest’anno, ci trasferiremo in una nuova struttura, sempre fuori dal centro storico". Entro l’estate 2026 invece tornerà a splendere la chiesa del Santuario della Madonna di Macereto, a Visso. I lavori di riparazione e miglioramento sismico, iniziati lo scorso febbraio, procedono infatti a pieno regime; prevedono la riparazione e il consolidamento delle murature e dei quattro grandi pilastri, delle volte laterali e dell’ampia volta a padiglione centrale, (oltre ai cornicioni finemente decorati). Anche il rimontaggio e l’integrazione della lanterna della volta e della vela campanaria, crollate nel 2016.