Palazzo Buonaccorsi palco all’aperto Buon’estate con teatro, danza e arte

di Lorenzo Fava

Una rassegna a metà tra teatro e arte performativa animerà palazzo Buonaccorsi di Macerata fra il 2 e l’8 luglio: ritorna "Buon’estate", organizzata dal Comune di Macerata e Amat con il sostegno della Regione e del ministero della Cultura, in collaborazione con l’associazione culturale Lagrù.

Fra pomeriggio e sera, il museo si trasformerà in un teatro a cielo aperto dove andranno in scena appuntamenti che daranno un assaggio di diverse arti, con esponenti di spicco del mondo della danza, del teatro e della poesia. Si partirà domenica 2 quando, alle ore 19 con repliche alle 20.30 e 22, Jari Boldrini e Maurizio Giunti interpreteranno, tra le note al violoncello di Naomi Berrill, le coreografie di Virgilio Sieni; lunedì sarà la volta, in serata, del poeta Franco Arminio e delle canzoni di Ginevra Di Marco accompagnati da Francesco Magnelli e Andrea Salvadori, con uno spettacolo unico dal titolo "È stato un tempo il mondo". Il 3 luglio sarà pura musica: "Player Circus" è uno spettacolo polistrumentale durante il quale Gianpaolo Antongirolami, Paolo Bragaglia, Leonardo Francesconi, Gianluca Gentili, Caterina Palazzi ed il musicista tedesco Hainbach avranno 8 minuti a testa per esibirsi prima di chiudere con una jam session corale. Mercoledì toccherà alla lezione spettacolo, sul modello del teatro di narrazione, di Cesare Catà: affiancato da Rebecca Liberati, Pamela Olivieri e Simona Ripari, Catà racconterà il Giulio Cesare di Shakespeare con le musiche di Maurizio Serafini. Venerdì 7 e sabato 8 saranno riservati al teatro puro de Lagrù: quello dei tradizionali burattini con Massimiliano Venturi in uno spettacolo dal titolo "Le avventure di Sganapino" alle 17.45 del 7, passando in serata alla compagnia de Lagrù ragazzi con "Storie nell’armadio". A chiudere la rassegna saranno poi il giorno successivo la compagnia degli Sbuffi con il loro "Pulcinella e il castello misterioso" e, alle 21.15, la Biancaneve del teatro di figura Tieffeu.

"Grazie a questa rassegna avremo un nuovo modo per fruire palazzo Buonaccorsi, veicolando, con linguaggi diversi, il patrimonio artistico della città. Apriamo le porte del museo a cittadini e turisti, facendo dialogare l’arte con gli spettacoli dal vivo" ha detto l’assessore alla cultura Katuscia Cassetta durante la presentazione del cartellone. "Un mosaico di appuntamenti che mancava nell’estate maceratese - ha aggiunto il direttore di Amat, Gilberto Santini, presentando il programma - e che offrirà grande qualità artistica a prezzi popolari, tra i 3 e i 15 euro".