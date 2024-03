Palazzo comunale e teatro. Approvato il progetto di recupero

La giunta di Camerino ha approvato il progetto definitivo di recupero del palazzo comunale e del teatro Filippo Marchetti. Si tratta di un fondamentale passo avanti per la ricostruzione della città ducale: questa deliberazione di giunta è infatti l’atto propedeutico a far sì che la Conferenza dei Servizi Speciale in programma il 15 marzo, composta dalla Struttura Commissariale e da tutti gli altri enti preposti, possa approvare definitivamente il progetto di recupero del complesso immobiliare comprensivo di entrambe le strutture. L’intervento, definito dal sindaco Roberto Lucarelli come un traguardo fondamentale per la ricostruzione della città, comporta una spesa pari a 23 milioni e 420 mila euro. "Il palazzo comunale è il simbolo della municipalità e della comunità camerinese, perché all’interno del complesso immobiliare di cui abbiamo approvato il progetto definitivo, c’è anche il teatro Filippo Marchetti – ha dichiarato Lucarelli –: quello che abbiamo deliberato è quindi un intervento fondamentale per la città di Camerino, arrivato a costare 23 milioni e 420 mila euro". Il 15 marzo, dunque, si andrà in Conferenza dei Servizi Speciale per approvare il progetto definitivo del palazzo comunale e del teatro Marchetti. "Ad oggi nell’Ordinanza Speciale Camerino sono compresi solo 10 milioni e 200 mila euro – ha spiegato il primo cittadino –: dunque, una volta che sarà stato approvato l’intervento in Conferenza dei Servizi, ci dovrà essere da parte del commissario straordinario la necessità di andare a coprire la cifra mancante". Quanto approvato in giunta è un punto importante di arrivo verso quella che sarà la ricostruzione del centro storico di Camerino: "Considerato che gli edifici del Comune e del teatro sono compresi in quella che l’amministrazione ha individuato come prima fascia – conclude il sindaco –, l’amministrazione si è attivata e sta portando avanti tutte le operazioni necessarie per far sì che pure questo cantiere parta nel più breve tempo possibile".