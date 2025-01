Palazzo comunale e torre civica, lavori entro l’anno

"La ripartenza di una comunità non può prescindere dalla sua piazza principale. Per questo, non appena insediati, abbiamo tenuto a fare il punto sull’iter degli edifici di piazza Vittorio Emanuele II. Per Palazzo e albergo comunali e torre civica si va verso l’ok ai progetti". Il sindaco di Caldarola Giuseppe Fabbroni (nella foto), al timone del paese da giugno, spiega che per queste opere sarà "l’anno della svolta". "Per il Palazzo comunale si tratta di un progetto complessivo di circa 9 milioni – aggiunge il vicesindaco Mirko Brandi -. L’intervento principale riguarda il consolidamento delle fondamenta, per le quali dovrà essere effettuato uno scavo importante anche nello spazio di fronte alla struttura. Dopo aver sistemato la copertura e le murature, ci si potrà concentrare sul piano terra per riportare il prima possibile le attività commerciali nei loro spazi originari". Un’opera concepita per fasi "affinché la piazza possa tornare, piano piano, a vivere". Il progetto del Palazzo comunale, così come quello della torre civica (500mila euro), sarà completato entro i primi mesi dell’anno. Servirà qualche mese in più per l’albergo comunale (2,8 milioni) per il quale si sta valutando la prima bozza insieme al gestore. "L’obiettivo è di appaltare i lavori entro quest’anno – aggiunge il vicesindaco –. Per quanto riguarda invece il palazzo delle associazioni, le tempistiche sono migliori: il progetto è già in mano all’Usr Ufficio speciale ricostruzione e Soprintendenza per l’invio delle loro osservazioni, che contiamo di ricevere entro questo mese; in questo caso l’obiettivo è affidare i lavori, da 1,8 milioni, entro metà anno. Auspichiamo che le associazioni possano tornare nella loro sede nel 2027". Avanza anche l’iter per la sistemazione del cimitero dopo i danni del terremoto.

Restano però dei nodi da sciogliere. "In un territorio come quello del cratere in cui il settore edile è drogato da ricostruzione e Superbonus – spiegano dal Comune – sono diversi i cantieri che si trovano a far fronte con lunghi stop, che rallentano e spostano sempre più in avanti la fine dei lavori. Problematiche che a Caldarola vengono riscontrate in tre cantieri pubblici: l’ampliamento del municipio, l’ex ospedale e l’ex Forestale". Quest’ultimo edificio diventerà un centro civico polifunzionale. Sul fronte della ricostruzione privata, in totale dal 2016 si contano 470 edifici inagibili. Sono tornati agibili 88, sono state consegnate 263 pratiche sisma, di cui 94 con decreto.