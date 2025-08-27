Palazzo da demolire a Corneto: "Strada chiusa per il cantiere, informazioni confuse e tardive"

"Manifestiamo il nostro disappunto per la modalità e la comunicazione dei lavori, non per i lavori in sé". A prendere la parola sono i titolari delle attività e i residenti di Corneto a Macerata, che da oggi affronteranno la chiusura della via d’accesso principale al quartiere per consentire i lavori di demolizione del palazzo in via Cincinelli 72, inagibile per il terremoto. "Siamo appena rientrati dalle ferie, trovandoci davanti dieci giorni di chiusura della via di accesso al quartiere, in orario lavorativo e in un periodo di ripartenza per tutti – afferma Jenny Bellocchi, titolare del bar TuttoPepe –. Se fossimo stati informati almeno un mese prima avremmo spostato le ferie e limitato i disagi. Quello che pretendevamo era una comunicazione efficace che non si è verificata: siamo venuti a conoscenza del programma dei lavori con cartelli per le vie che contrastano con le informazioni arrivateci dal Comune. Secondo i cartelli, via Cincinelli sarebbe del tutto chiusa al traffico per dieci giorni, tranne che per i residenti fino al civico 85 e per i mezzi d’emergenza". L’ordinanza emessa dal Comune, invece, riporta l’apertura della via a senso unico alternato con semaforo dalle 18.30 alle 7 del giorno successivo. "Il lavoro in sé – conclude Bellocchi – è necessario per chi deve tornare ad abitare il palazzo (una trentina di famiglie, ndr). Ma il tutto poteva essere organizzato e comunicato diversamente".

"Per me sarà un problema arrivare al lavoro – aggiunge la dipendente del bar, Paola Reschini – allungando di parecchio la strada che faccio arrivando dalle Vergini. Altra incognita è quanto il bar lavorerà nei prossimi dieci giorni". Dello stesso avviso è Daniele Savi, titolare dell’edicola-tabaccheria Girasole. "Da subito dopo il terremoto sapevamo che quel palazzo sarebbe stato demolito – spiega Savi –, cosa che è arrivata ad oggi per le solite lungaggini burocratiche. Queste, però, sono le settimane a ridosso della ripartenza delle scuole: il traffico genererà un intasamento enorme con il senso unico alternato, che arriverà dopo questa chiusura, e nel frattempo siamo imprigionati senza altre vie di fuga. Quel che abbiamo saputo lo abbiamo letto sui giornali, senza nessuna informazione diretta. Informazioni, poi, che continuano a essere confuse".

Dubbi anche da parte dei residenti, come detto da Giorgio Bonfigli: "Speravamo che i lavori iniziassero prima, per non creare disagio con l’inizio della scuola. Inoltre, per me che abito davanti al palazzo in demolizione, potrebbe esserci del disagio legato a polvere e calcinacci". "Il disagio maggiore riguarda i trasporti – afferma la residente Angelica Stronati – e per gli animali che potrebbero risentire del rumore forte dei lavori". "Ci aspettavamo più informazioni e in tempi molto meno ristretti – conclude la residente Alberta Pergolesi –. Ogni giorno chiediamo le novità al personale che vediamo nei pressi dell’edificio in questione, ma non è così che dovrebbe essere. Speriamo, poi, che i tempi non si allunghino più del previsto".