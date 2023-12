Palazzo del Duca: finalmente riapre il cantiere

Dopo 22 anni, la notizia che non ti aspetti: entro il 31 dicembre, a Civitanova Alta, aprirà il cantiere per il restauro del Palazzo del Duca! Un evento, e secondo l’ architetto Corrado Baldelli, che di recuperi di antichi palazzi se ne intende, i lavori potrebbero essere completati entro due anni e mezzo. La città alta, quindi, si appresta a riaccogliere una delle memorie di maggior prestigio storico e architettonico, e nello stesso tempo, grazie al Pnnr, a recuperare altri edifici di grande interesse danneggiati dal sisma del 2016: il Sant’Agostino, il palazzo comunale, l’ex liceo e il palazzo Ciccolini. A sorprendere più di tutto, quindi, sarà quella gru che a giorni, e a fatica, sarà posizionata all’interno del cortile del Palazzo per avviare i lavori. Ad occuparsi del cantiere saranno due ditte specializzate, una marchigiana e l’altra abruzzese.

Progetto e finalità sono stati illustrati ieri dall’architetto Corrado Baldelli, alla presenza del sindaco Fabrizio Ciarapica, l’assessore delegato Ermanno Carassai, il restauratore Luigi Pisani, la sua collaboratrice Benedetta De Angelis e, in rappresentanza del condominio, Simona Bastari. Baldelli ha ricostruito le tribolazioni di questi venti anni, i problemi di sicurezza, la protezione, l’impalcatura, le ruggini subentrate durante i lavori di restauro avviati dai proprietari, la paralisi conseguente e l’abbandono. E come se ciò non bastasse, ecco il terremoto del 2016 che ha ulteriormente complicato le cose. Salvi e recuperabili, per fortuna, i preziosi affreschi tra i quali spiccano quelli del Tebaldi. "Il rischio dell’ incompiuta era altissimo - dice Baldelli - il cantiere aperto nel 2000 è rimasto bloccato per dieci anni tra contenziosi e carenza di liquidità del condominio che ha più volte tentato il recupero ma senza risultati. Poi la svolta con l’ordinanza 116 del 2021 e l’accesso al contributo sisma". Baldelli poi spezza una lancia a favore del Comune di Civitanova e dell’Ufficio tecnico che hanno bruciato le tappe per concludere l’iter autorizzativo, citando in particolare gli architetti Mogliani e Licastro, il geometra Gatti e il dottor Moriconi, gli ingegneri Valeria Cudini e Agnese Antonini.

I ’numeri’ che gravitano intorno al Palazzo sono notevoli: superficie lorda mq 4.350; superficie della corte interna mq 379,87; superficie netta mq 3.488. Notevole anche il costo del recupero: circa 13 milioni di euro, di cui 9 milioni e 800 mila di contributo sisma e 3 milioni di superbonus. Gli alloggi sono 36, una ventina i proprietari. "E’ un intervento di privati - concordano il sindaco Ciarapica e l’assessore Carassai - ma il recupero del Palazzo è di interesse collettivo. Da qui il nostro fermo impegno".

Quanto, infine, alla possibilità che esso possa diventare pubblico, la risposta è stata categorica: "Nno! perché il bene appartiene a privati e perché l’eventuale esproprio costerebbe un patrimonio e il Comune non dispone dei fondi necessari. Ed infine perché il Pnnr non prevede finanziamenti per acquisire immobili da privati".