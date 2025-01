"Palazzo del Podestà, situazione fatiscente"

"Per anni l’intervento di miglioramento sismico del palazzo del Podestà è stato inserito nella programmazione triennale dei lavori pubblici, sempre giudicato con la massima priorità e sempre fatto inesorabilmente slittare, senza neanche provvedere ad affidare la progettazione. È verosimile che l’intervento vedrà la luce, ben che vada, a 10 anni dal sisma. Ma da tempo si vive lì fra puntelli, infiltrazioni d’acqua e condizioni indecorose di lavoro". Sono le polemiche che lancia l’ingegnere Simona Galiè, consigliera comunale del gruppo di minoranza Idea Futura e tesserata con il Pd. Nello specifico fa riferimento allo stato di fatiscenza dei locali presenti nel palazzo del Podestà, a Potenza Picena.

"Ero in visita negli uffici comunali e ho chiesto al personale presente di mostrare le condizioni degli ambienti di lavoro – dice Galié –. Mi sono resa conto che l’unico servizio igienico agibile si raggiunge non da un corridoio, ma attraversando un ufficio nel quale sono collocate due postazioni di lavoro e vi si accede dopo essere entrati nella centrale termica. Dopo aver visto i cartelli affissi sui locali dichiarati inagibili a seguito del sisma 2016 con ordinanza dell’allora sindaco Francesco Acquaroli e i puntelli posti fra i solai, ho chiesto di visitare l’ultimo piano per poi trovarmi di fronte all’archivio – aggiunge ancora - con armadi, scaffalature e materiali ammassati a terra. Con stupore, si notano evidenti segni di infiltrazioni d’acqua lungo le pareti e sul soffitto. A far da cornice, l’intervento di messa in sicurezza all’esterno del fabbricato che non è passato inosservato e che ha precluso l’utilizzo dei bagni pubblici". Ma non finiscono qui le critiche della consigliera di minoranza.

"L’immobile era già stato incluso nel programma di ricostruzione degli edifici pubblici con ordinanza del commissario straordinario per la ricostruzione sisma 2016 – riprende Galiè -. Solo a novembre 2024 la giunta ha approvato uno schema di convenzione con l’Ufficio speciale per la ricostruzione che si impegna a progettare, appaltare ed eseguire anche l’intervento sul palazzo del Podestà per un importo di 668mila euro. Possiamo immaginare che si dovrà aspettare almeno tutto il 2025 per i lavori. Si spera che nel frattempo qualcuno si faccia carico di migliorare le condizioni di lavoro del personale, senza dimenticare che gli uffici dell’anagrafe sono quelli con maggior afflusso di cittadini".