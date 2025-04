Palazzo della Provincia, ok al restyling. Un progetto da 9,2 milioni di euro

Via libera della Provincia al progetto definitivo in linea tecnica per i lavori di miglioramento sismico – secondo stralcio – della sede istituzionale dell’ente, in corso della Repubblica 28. Il presidente Sandro Parcaroli ha firmato il decreto che prevede un importo di spesa complessivo di 9,2 milioni di euro (6,5 per i lavori, 2,7 come somme a disposizione). L’obiettivo è recuperare l’edificio, con un approccio storico-critico che possa rimetterlo in ordine, per quanto possibile, dopo le manomissioni del passato, con contestale recupero delle superfici decorate, degli elementi artistici e della facciata del palazzo.

"Il progetto – si legge nel decreto – ha come finalità la conservazione delle superfici architettoniche storico-artistiche, ripristinando le ottimali condizioni di conservazione dei dipinti visibili presenti in alcuni soffitti al piano terra e al piano primo, del recupero di intonaci storici e stucchi del corridoio e di alcune stanze al piano primo, attualmente occultati da controsoffittatura riportando alla luce le decorazioni presenti sulle pareti, colonne e balaustre dello scalone".

Per realizzare l’intervento si cercherà un accordo con la Diocesi, proprietaria della chiesa di San Filippo e altri locali che ricadono nello stesso aggregato edilizio all’interno del quale si trova anche la sede della Provincia, per fare in modo che questo sia per quanto possibile unitario. In questo modo può essere conseguito un "aumento della sicurezza sismica coordinato, sulla base di un solo progetto, costruito sulla conoscenza reciproca delle influenze ed interferenze che ciascuna delle parti strutturali esercita sull’altra (tra edificio e chiesa)".

Quali le opere più importanti previste? Demolizione della sopraelevazione del terzo piano e realizzazione di una seconda scala di collegamento tra il secondo e il terzo piano; demolizione del calpestio del piano terzo attualmente costituito da solai in laterizio e ricostruzione con nuovi solai in legno; sostituzione con nuovi solai in legno anche anche nei piani inferiori. Il solaio soprastante la sala del Consiglio verrà sostituito con un nuovo solaio in legno, con alleggerimento e rinforzo degli impalcati, mentre il solaio tra il secondo e il terzo piano del "Blocco Ovale" sarà demolito per ripristinare il doppio volume presente storicamente, realizzando una passarella in acciaio.

Previste anche la demolizione della passerella al secondo piano, posta sul cortile interno, la riparazione delle lesioni mediante tecnica del cuci-scuci, la realizzazione di nuovi muri portanti al piano interrato per la chiusura di due aperture ad arco ed eliminazione di nicchie e cavità, demolizione della scala di collegamento a tutti i piani posta sul lato Sud del cortile e realizzazione di una nuova scala regolarizzata nelle dimensioni. Gli interventi strutturali vengono completati con il rifacimento dell’impiantistica.

Rispetto a quanto previsto in origine, la spesa da sostenere prevista è aumentata e, quindi, sarà chiesta una integrazione del finanziamento al commissario per la ricostruzione, Guido Castelli. Il cronoprogramma finanziario prevede 1,8 milioni (già stanziati), per il 2025, 4,4 per il 2026 e quasi 3 per il 2027 (in entrambi i casi da stanziare), ma prima di affidare i lavori bisogna approvare il progetto esecutivo e attendere il controllo degli atti da parte dell’Anac.