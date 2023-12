Palazzo di via Pantaleoni. Ricostruzione: primo atto

Ieri l’Usr (Ufficio speciale ricostruzione) ha firmato il primo decreto per la ricostruzione del complesso di via Maffeo Pantaleoni, a Macerata. Con la concessione della prima tranche dei lavori, per 8.320.860 euro, destinati al super condominio ai civici 89-99.

"È il primo dei tre decreti per l’erogazione dei contributi per i condomini – spiega il commissario straordinario Guido Castelli -, il secondo arriverà all’inizio della prossima settimana, tra lunedì e martedì; il terzo invece è quello che inquadra il problema della vicenda giudiziaria, per cui sollecitiamo una definizione. In attesa si sblocchi, noi intanto stiamo facendo il nostro lavoro. Ufficio speciale ricostruzione e struttura commissariale hanno seguito passo passo questa vicenda e quindi hanno rigorosamente rispettato tutte le tempistiche pattuite dimostrando solerzia e attenzione. Siamo sul pezzo, ma ci immedesimiamo nelle condizioni di disagio delle centinaia famiglie coinvolte. Il terzo decreto in realtà sarebbe pronto, ma abbiamo appunto il problema della questione giudiziaria; se si procede sollecitamente alla riduzione del pignoramento, noi siamo in grado di farlo senza particolari difficoltà e indugi. Il problema, quindi, è solo quello relativo alla questione giudiziaria".

Come si ricorderà, infatti, due cortiletti di 30 metri quadrati tengono in ostaggio questo cantiere da 50 milioni di euro, che riguarda otto palazzine, una strada pubblica e 120 famiglie. Il Comune di Macerata, dal canto suo, ha già effettuato le opere di urbanizzazione previste nell’operazione di recupero del complesso di via Pantaleoni.